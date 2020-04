ExxonMobil : plan de réduction des dépenses

07/04/2020 | 14:01

ExxonMobil indique qu'il va réduire de 30% ses dépenses d'investissement et diminuer de 15% ses dépenses opérationnelles en cash pour 2020, en réponse aux bas prix du pétrole liés à l'excès d'offre et la faible demande en raison de la pandémie.



Les investissements sont désormais attendus aux environs de 23 milliards de dollars, au lieu de 33 milliards. La baisse des dépenses opérationnelles proviendra de mesures de gains d'efficience et de réductions de coûts, dont de moindres coûts de l'énergie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.