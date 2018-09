ExxonMobil : projet de complexe pétrochimique en Chine

06/09/2018 | 13:45

ExxonMobil annonce avoir signé un accord cadre de coopération avec les autorités de la province chinoise du Guangdong pour discuter d'un complexe chimique au sein du parc industriel pétrochimique de Huizhou Dayawan.



Ce projet de plusieurs milliards de dollars, qui reste soumis à une décision d'investissement finale et dont le lancement est envisagé pour 2023, devrait aider à répondre à la croissance attendue de la demande en produits chimiques en Chine.



Il s'inscrit dans la volonté du géant énergétique américain d'augmenter ses capacités de production de produits chimiques d'environ 40% en Asie Pacifique et en Amérique du Nord, grâce notamment à la création de 13 nouveaux sites.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.