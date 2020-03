ExxonMobil : un budget d'investissement de 33 Mds$ en 2020

05/03/2020 | 16:12

ExxonMobil prévoit 33 milliards de dollars pour ses dépenses d'investissement cette année, a déclaré jeudi le géant américain du pétrole, c'est-à-dire un peu plus que l'enveloppe de 30 milliards de dollars qui avait été établie pour l'exercice 2019.



Exxon a déclaré que son budget 2020 se concentrera principalement sur la Guyane et le bassin permien, où les volumes de production devraient continuer de dépasser 1 million de barils de pétrole par jour d'ici 2024.



ExxonMobil se concentrera également sur le Brésil ainsi que sur ses opérations de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible coût en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a précisé le groupe.



Darren Woods, président d'ExxonMobil, a déclaré lors de la journée annuelle des investisseurs de la société à New York qu'ExxonMobil prévoyait des dépenses d'investissement comprises entre 30 et 35 milliards de dollars par an jusqu'en 2025, conformément aux prévisions précédentes.



