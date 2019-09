ExxonMobil : va céder ses activités en Norvège

27/09/2019 | 07:49

ExxonMobil a signé un accord avec Vår Energi AS portant sur la vente de ses actifs en Norvège pour un montant de 4,5 milliards de dollars. Cette opération est réalisée dans le cadre de son projet de cession d'actifs non stratégiques d'environ 15 milliards de dollars d'ici 2021.



La transaction comprend des participations dans plus de 20 champs exploités principalement par Equinor, notamment Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord et Fram, avec une production combinée d'environ 150 000 barils de pétrole par jour en 2019.



La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de 2019. La majorité des employés d'ExxonMobil concernés par la vente seront mutés à des postes chez Vår Energi.



' Cette vente est une partie importante de notre programme de désinvestissement, qui devrait atteindre notre objectif de 15 milliards de dollars d'ici 2021 ' a déclaré Neil Chapman, vice-président d'ExxonMobil.



