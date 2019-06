ExxonMobil : va lancer la construction d'une usine aux US

13/06/2019 | 15:56

ExxonMobil et SABIC annoncent aujourd'hui avoir pris la décision de lancer la construction d'une usine de produits chimiques et d'un vapocraqueur d'éthane dans le comté de San Patricio, au Texas.



Ce site devrait générer des milliers d'emplois (6.000 pendant la construction et 600 permanents ensuite) et une production économique de plusieurs milliards, estime le groupe. LA construction doit commencer au troisième trimestre, pour une mise en route en 2022.





