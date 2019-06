ExxonMobil : va mener un nouveau projet en Angola

06/06/2019 | 14:24

ExxonMobil annonce ce mercredi qu'il va mener le nouveau développement d'un bloc au large de l'Angola, dans le but d'accroître la production.



ExxonMobil et ses partenaires ont ainsi annoncé qu'ils investiraient davantage dans le bloc 15 au large de l'Angola. En tant qu'exploitant, ExxonMobil sera en charge d'un programme de forage pluriannuel dans le bloc.



Ce projet doit produire environ 40.000 barils de pétrole supplémentaires par jour une fois opérationnel, selon Exxon.





