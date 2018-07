Goodyear : dépasse de peu le consensus au 2e trimestre

27/07/2018 | 14:17

Goodyear dévoile un bénéfice net ajusté en baisse de 15% à 150 millions de dollars au titre du deuxième trimestre, représentant 62 cents par action, un BPA supérieur d'un cent à l'estimation moyenne des analystes.



Le fabricant de pneumatiques basé à Akron (Ohio) a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,8 milliards de dollars, soutenu à la fois par une augmentation de ses volumes et par une amélioration du mix-prix.



Pour 2018, Goodyear table sur un profit opérationnel des segments entre 1,45 et 1,5 milliard de dollars, avec une perspective pour le second semestre abaissée en raison des coûts de matières premières, d'effets de changes et de conditions ralenties en Chine.



