L'Italien Eni acquiert les actifs norvégiens d'ExxonMobil

Rome (awp/afp) - Le géant italien de l'énergie Eni a annoncé jeudi l'acquisition, via sa filiale Vår Energi, des actifs norvégiens de l'Américain ExxonMobil pour environ 4,5 milliards de dollars.

L'acquisition, effective au 1er janvier 2019 et qui sera finalisée au 4e trimestre, correspond à des prises de participation dans une vingtaine de gisements productifs opérés par Equinor, le numéro 1 du secteur pétrolier en Norvège, indique Eni dans un communiqué.

Après l'acquisition, "Vår Energi deviendra la 2e plus importante société d'exploration et de production en Norvège après le champion Equinor", avec des réserves et des ressources totales d'environ 1,9 milliard de barils équivalent pétrole (bep), selon Eni.

La production totale estimée sera d'environ 300.000 barils équivalent pétrole par jour en 2019, et de plus de 350.000 en 2023, grâce à un investissement d'environ 7 milliards de dollars que la société a prévu d'affecter entre 2020 et 2023 au développement de projets pétroliers en Norvège comme Johan Castberg et Balder X, précise le groupe italien.

afp/rp