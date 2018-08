USA/Climat: une enquête sur les pratiques d'ExxonMobil classée sans suite

NEW YORK (awp/afp) - Le gendarme américain de la Bourse, la SEC, a classé sans suite une enquête de plus de deux ans sur les pratiques comptables d'ExxonMobil et l'impact financier des politiques publiques contre le réchauffement climatique sur ses résultats.

"A cette date, nous n'avons pas l'intention de recommander une action judiciaire (...) contre Exxon", écrit dans un courrier daté du 2 août consulté par l'AFP, Shamoil Shipchandler, un responsable de la SEC.

Cette décision est un énorme revers pour les ONG environnementalistes, qui accusent la major pétrolière d'avoir financé des études climato-sceptiques et lui demandent davantage de transparence financière.

L'autorité des marchés financiers examinait notamment dans cette enquête ouverte en janvier 2016 les différentes déclarations faites par le géant pétrolier sur le climat et comment il avait évalué les conséquences des mesures publiques pour lutter contre l'effet de serre, dont l'Accord de Paris, sur son activité.

La SEC soupçonnait par ailleurs ExxonMobil de n'avoir pas pris en compte le plongeon de moitié des prix du pétrole dans l'estimation de ses gisements pétroliers.

A la suite du plongeon des cours du pétrole, la SEC s'étonnait, comme des experts, de constater que le groupe texan n'avait toujours pas procédé à une dépréciation de ses actifs pétroliers, alors qu'un grand nombre d'entreprises énergétiques avaient reconnu que leurs gisements avaient perdu des dizaines de milliards de dollars.

Chevron, grand rival d'ExxonMobil, avait par exemple inscrit de nombreuses charges dans ses comptes, conséquence de la chute des cours.

La SEC avait notamment demandé à avoir accès aux documents confidentiels d'ExxonMobil et à ceux de son cabinet d'audit, PricewaterhouseCoopers (PwC).

ExxonMobil s'était contenté à l'époque de dire avoir l'habitude de sous-évaluer ses puits pour éviter toute mauvaise surprise.

Mais en février 2017, le géant pétrolier avait annoncé la plus forte réduction annuelle de ses réserves depuis 1999, avec une baisse nette chiffrée à 3,3 milliards de barils équivalent pétrole.

"Nous avons toujours été confiants sur le fait que les informations financières que nous communiquons sont conformes aux exigences légales et répondent aux normes comptables en vigueur", a réagi la major pétrolière vendredi, ajoutant avoir fait parvenir 4,2 millions de documents à la SEC dans le cadre de l'enquête.

ExxonMobil n'en a pas pour autant fini avec les enquêtes sur son rapport au climat. Les Etats de New York et du Massachusetts cherchent à déterminer si l'entreprise n'a pas caché des études montrant le rôle néfaste des énergies fossiles dans le changement climatique.

Des ONG environnementalistes, elles, demandent au groupe de réduire ses investissements dans l'exploration de nouveaux puits pétroliers, en raison des nouvelles politiques environnementales qui vont rendre, selon elles, cette activité, première contributrice aux bénéfices, moins lucrative pour les groupes pétroliers.

