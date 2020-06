Facebook : Hausse de volatilité 23/06/2020 | 15:19 achat En cours

Cours d'entrée : 241.28$ | Objectif : 255$ | Stop : 231$ | Potentiel : 5.69% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur Facebook. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 255 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 190.84 USD.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER 2020 de 32.89 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Réseaux sociaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FACEBOOK 18.02% 681 562 MATCH GROUP, INC. 15.95% 27 053 TWITTER 2.68% 26 211 LINE CORPORATION 0.37% 12 058 SINA CORPORATION -11.80% 2 337 NEW WORK SE -6.68% 1 689 GREE, INC. -3.85% 972 THE MEET GROUP, INC. 23.95% 446 WANTEDLY, INC. -21.70% 138 IZEA WORLDWIDE, INC. 381.83% 43

Nathan Houtch © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 77 053 M - 68 097 M Résultat net 2020 20 984 M - 18 545 M Tréso. nette 2020 63 175 M - 55 832 M PER 2020 33,3x Rendement 2020 - Capitalisation 690 Mrd 690 Mrd 610 Mrd VE / CA 2019 VE / CA 2020 8,14x Nbr Employés 48 268 Flottant 83,8% Prochain événement sur FACEBOOK 22/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 50 Objectif de cours Moyen 243,78 $ Dernier Cours de Cloture 242,24 $ Ecart / Objectif Haut 23,8% Ecart / Objectif Moyen 0,64% Ecart / Objectif Bas -50,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mark Elliot Zuckerberg Chairman & Chief Executive Officer Sheryl Kara Sandberg Chief Operating Officer & Director David M. Wehner Chief Financial Officer Michael Todd Schroepfer Chief Technology Officer Atish Banerjea Chief Information Officer