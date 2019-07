Facebook : Jefferies relève sa cible

25/07/2019 | 15:36

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Facebook et remonte son objectif de cours de 230 à 250 dollars, après 'un nouveau trimestre solide avec des revenus et un BPA ajustés supérieurs respectivement de 2,5% et 11 cents aux consensus'.



'Avec une perspective de croissance des dépenses opérationnelles inchangée pour l'ensemble de l'année, nous continuons de croire en un BPA de 10 dollars à l'horizon', indique l'intermédiaire financier dans sa note.



Jefferies remonte ainsi ses estimations pour le géant des réseaux sociaux, anticipant désormais un chiffre d'affaires de 69,7 milliards de dollars et un BPA ajusté de 8,01 dollars pour 2019, et de respectivement 84,9 milliards et 9,49 dollars pour 2020.



