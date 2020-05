Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Données financières (USD) CA 2020 77 012 M EBIT 2020 25 118 M Résultat net 2020 20 795 M Trésorerie 2020 63 489 M Rendement 2020 - PER 2020 29,5x PER 2021 22,0x VE / CA2020 7,03x VE / CA2021 5,46x Capitalisation 605 Mrd Graphique FACEBOOK Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FACEBOOK Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 51 Objectif de cours Moyen 238,56 $ Dernier Cours de Cloture 212,35 $ Ecart / Objectif Haut 41,3% Ecart / Objectif Moyen 12,3% Ecart / Objectif Bas -43,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mark Elliot Zuckerberg Chairman & Chief Executive Officer Sheryl Kara Sandberg Chief Operating Officer & Director David M. Wehner Chief Financial Officer Michael Todd Schroepfer Chief Technology Officer Atish Banerjea Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FACEBOOK 3.46% 605 007 TWITTER -6.61% 23 484 MATCH GROUP, INC. -2.58% 22 725 LINE CORPORATION 0.19% 11 931 SINA CORPORATION -15.45% 2 207 NEW WORK SE -19.86% 1 428