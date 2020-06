FACEBOOK : UBS reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 242 dollars sur Facebook alors que les firmes sont de plus en plus nombreuses à boycotter le réseau social. Sans nier le boycott, le bureau d'études juge intéressant de noter quelques thèmes clés après des contacts dans l'industrie.Il note que les marques (même prises dans leur ensemble) représentent un très faible pourcentage des revenus de Facebook; la publicité pour les marques est restée faible en juin, réduisant probablement d'autant plus l'impact et aucune des déclarations des annonceurs ne précise si ce changement de comportement s'applique à toutes les plateformes du groupe (en particulier Instagram) et s'il ne concerne que les Etats-Unis.