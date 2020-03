FACEBOOK : le covid-19 affecte l'activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Facebook a déclaré que son activité était "affectée" par la pandémie de covid-19. Le plus important réseau social mondial a précisé que ses produits de messagerie et autres services voient leur trafic augmenter et qu'il ne génère pas de revenus à partir de "nombreux services" qui sont de plus en plus utilisés. Facebook a également déclaré que les revenus publicitaires reculent dans les pays qui prennent des mesures agressives pour réduire la propagation du virus.Dans certains des pays les plus touchés par le virus, l'activité de messagerie a bondi de plus de 50 %.