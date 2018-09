Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les deux co-fondateurs d’Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, qui étaient aussi respectivement Directeur général et Directeur technologique de la société, ont quitté Facebook. Sur son blog, le premier explique qu’ils ont l’intention de prendre des congés pour explorer à nouveau " notre curiosité et notre créativité ".Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, Kevin Systrom et Mike Krieger se seraient notamment opposés à Mark Zuckerberg sur les questions des techniques de croissance et comment faire croître plus rapidement la base d'abonnés. Ils avaient vendus Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012, deux ans après sa création.