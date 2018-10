FACEBOOK : les résultats du troisième trimestre rassurent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après la très mauvaise réception en juillet des ventes du deuxième trimestre et de l'annonce du ralentissement de la croissance, Facebook a rassuré hier soir grâce à des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Le numéro un mondial des réseaux sociaux a réalisé un bénéfice net en hausse de 9% à 5,14 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action. Le consensus Refinitiv était bien inférieur, à 1,48 dollar par action. Le chiffre d'affaires de Facebook a progressé de 33% à 13,727 milliards de dollars, dont 13,54 milliards de dollars (+33%) pour les ventes publicitaires.Le consensus Reuters pour les revenus du groupe était légèrement plus élevé à 13,78 milliards.Le ralentissement a donc bien eu lieu, les revenus du deuxième trimestre avaient bondi de 42% au deuxième trimestre, mais Facebook est parvenu à dégager des profits supérieurs aux attentes.Le groupe a dévoilé des coûts en hausse de 53% ce trimestre alors qu'il vise une progression comprise entre 50% et 60% en 2018.Au total, le groupe comptait 2,27 milliards d'utilisateurs mensuels à la fin du troisième trimestre, en progression de 10%, contre +11% au trimestre précédent. Wall Street était un peu plus optimiste : 2,29 milliards. Le nombre d'utilisateurs quotidiens est pour sa part ressorti à 1,49 milliard, également en hausse de 9%, contre +11% au deuxième trimestre.