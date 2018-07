Facebook : 116 milliards de capitalisation évaporés dans la nuit ?

- 13,2 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires réalisé sur la période. En croissance d'un honorable 42%. Mais le consensus visait 13,3 milliards de dollars. C'est le premier raté de FB par rapport au consensus depuis 2015.

- Le titre a commencé à perdre du terrain post-séance, environ 7%. Les pertes se sont accrues à près de 24% après les commentaires du directeur financier, David Wehner, qui a indiqué que la croissance des revenus allait continuer à ralentir tout au long de l'année et que la progression des dépenses dépassera celle du chiffre d'affaires. Le recul s'est ensuite stabilisé dans la nuit à -19%, soit, sur la base de la capitalisation de la société hier (610 milliards de dollars), l'équivalent de la disparition de 116 milliards de dollars (plus que le poids de Sanofi en bourse).

- Le nombre d'utilisateurs actifs a atteint 1,47 milliard par jour fin juin, un peu moins que prévu. La base d'utilisateurs était stable en Amérique du Nord mais a reculé en Europe. Un autre élément accueilli négativement, même si la société l'a mis au passif du RGPD.

- Le consensus attendait 1,71 USD de bénéfice par action, mais FB a réalisé 1,74 USD, soit 5,11 milliards de dollars de bénéfice net sur le trimestre, en hausse de 31%. Au-dessus donc, mais sans impact sur la purge en cours.

- Mark Zuckerberg a insisté sur le fait que la hausse des dépenses est la conséquence des engagements qualitatifs promis par le groupe, qui nécessitent des investissements en moyens humains et technologiques. Un discours cohérent mais qui ne suffit pas au marché.

- La réaction de l'analyste optimiste : "La décélération annoncée a surpris tout le monde, mais compte tenu de l'acquis de croissance du premier semestre, la prévision paraît très conservatrice. Les bears vont mettre en avant la fatigue sociale de Facebook, qu'Instagram ne parvient pas à masquer. En dépit de la décélération, je pense que les fondations bâties sur la remise à niveau de la qualité des relations et les outils de pointe vont continuer à améliorer le retour sur investissement des annonceurs. Je pense que la baisse du titre est une opportunité", selon Brent Thill, chez Jefferies, qui on l'aura compris est acheteur du titre, même si son objectif baisse de 240 à 220 USD.

- La réaction de l'analyste pessimiste : "Les résultats du second trimestre de Facebook me paraissent corrects, hormis un cash-flow opérationnel un peu léger. Le gros événement tourne autour des craintes de décélération au second semestre. Comme je l'ai déjà beaucoup écrit par le passé, l'industrie de la publicité, et la publicité digitale n'y échappe pas, a des limites de croissance, qui constituent le premier facteur pesant sur le potentiel de revenus de Facebook. La décélération dépeinte par le management laisse penser que si la société continuera à grandir de façon rapide, le nombre de jours de la croissance à plus de 30% est compté", précise Brian Wieser, chez Pivotal Research, conforté dans sa recommandation à la vente.