WHATSAPP, la messagerie de FACEBOOK va être payante pour certaines entreprises voulant dialoguer avec leurs clients.

La baisse spectaculaire de l’action Facebook a été ces derniers mois la conséquence de tous ses ennuis relatés par la presse du monde entier.

En plus de la volonté d’être enfin attentif aux publications malveillantes, la société veut mieux rentabiliser certaines de ses fonctions. C’est le cas de WHATSAPP qui va permettre aux entreprises d’envoyer des messages à des clients qui les ont déjà contactés, comme par exemple pour le suivi d’une livraison, des rappels de rendez-vous ou des billets d’avion.

Les réponses aux requêtes des clients seront gratuites pendant 24 heures. Au-delà elles seront facturées.

FACEBOOK tire la totalité de ses revenus de la publicité mais manque aujourd’hui d’espace pour en insérer davantage. C’est ce qui explique sa recherche de nouveaux débouchés en particulier sur ses services de messagerie Messenger et Whatsapp.

C’est en 2014 que FACEBOOK a racheté WHATSAPP pour un montant de 20 milliards de dollars. L’application revendique aujourd’hui plus d’1,5 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui la classe 3ème réseau social mondial derrière Facebook (2,2 milliards) et YouTube (1,8 milliards) et bien devant les fameux WeChat et Instagram (1 milliard), Twitter (340 millions) et Snapchat et Skype (300 millions).

Whatsapp est donc la propriété de Facebook, coté à la Bourse de New-York. L’action valait 185,69 dollars en clôture de ce 6 août, soit une augmentation de + 9,47% sur un an et de + 381,69% sur 5 ans.