Facebook et Paypal misent sur la licorne indonésienne Gojek

Jakarta (awp/afp) - Facebook et Paypal ont investi dans la licorne indonésienne Gojek lors de son dernier tour de table, rejoignant les géants technologiques chinois Tencent et américain Google, a indiqué mercredi la start-up sans dévoiler de montant.

Ce nouvel investissement vise à soutenir "le développement des services de paiements et financiers" que propose Gojek en Asie du Sud-Est, précise la start-up dans un communiqué.

Gojek, une start-up qui a commencé en 2015 comme une application de mototaxis, s'est vite transformée en une "super-app" proposant un grand éventail de services, comme des livraisons de paquets, de nourriture ou des services financiers, et est valorisée désormais plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Il s'agit du premier investissement de Facebook en Indonésie, la principale économie d'Asie du Sud-Est, où le groupe de Menlo Park cherche de nouveaux débouchés pour ses activités, notamment la messagerie Whatsapp, omniprésente dans le pays.

"Gojek, WhatsApp et Facebook sont des services indispensables en Indonésie. En travaillant ensemble nous allons aider des millions de petites entreprises et de clients dans la plus grande économie numérique d'Asie du Sud-Est", a souligné Matt Idema, directeur des opérations de Whatsapp cité dans le texte.

Les services de paiement de PayPal devraient être aussi intégrés à l'application Gojek dans le cadre de cet accord.

La start-up indonésienne indique avoir connecté des centaines de milliers de commerçants à sa plateforme, souvent des petites entreprises de l'économie informelle, et compter plus de 170 millions d'utilisateurs en Asie du Sud-Est.

Pour son dernier tour de table clos en mars, Gojek a rassemblé 1,2 milliard de dollars, selon l'agence Bloomberg, et elle est valorisée au total plus de 10 milliards de dollars par la plateforme d'intelligence économique CB Insights.

Son principal concurrent en Asie du Sud-Est est Grab, une autre "super-app" fondée à Singapour.

Avec plus de 260 millions d'habitants, le secteur indonésien du numérique était estimé à 40 milliards de dollars en 2019, et pourrait tripler d'ici 2025, selon une étude de Google, Temasek et Bain & Company.

afp/rp