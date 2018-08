Facebook : nomination d'un nouveau directeur marketing

24/08/2018 | 14:13

Facebook annonce la nomination d'Antonio Lucio, récemment directeur du marketing et de la communication chez HP, comme nouveau directeur marketing à partir du 4 septembre, en remplacement de Gary Briggs qui a dirigé son équipe marketing ces cinq dernières années.



Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'efforts du réseau social pour restaurer son image écornée par des scandales, son directeur produit Chris Cox reconnaissant que l'histoire du groupe se situe 'à un tournant' et qu'il 'n'a jamais fait face à de plus grands défis'.



