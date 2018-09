Facebook : nouvelle offre de vidéo publicitaire avec SoLocal

18/09/2018 | 10:36

SoLocal et Facebook font part du renforcement de leur partenariat stratégique avec le lancement d'une offre dédiée au format vidéo, baptisée 'Social Vidéo', une solution accessible à toutes les entreprises.



'Unique sur le marché, elle vient rejoindre une gamme déjà riche de trois offres lancées en juin 2018 et qui s'engagent sur une communication locale performante sur Facebook : Social Tract, Social Clic et Social Réseaux', expliquent-ils.



Offre sur-mesure de vidéos publicitaires clé-en-main, Social Vidéo s'engage sur un nombre de vues et une durée minimale de visionnage. Les publicités vidéo sont adaptées à l'activité du professionnel et construites à partir de storyboard et de script dédiés.



