Facebook : présente Libra sa nouvelle monnaie mondiale

18/06/2019 | 12:32

Le groupe présente officiellement Calibra, une nouvelle filiale de Facebook dont l'objectif sera de fournir des services financiers permettant au plus grand nombre de personnes d'accéder et de participer au réseau Libra.



Calibra lancera son premier produit en 2020 : un portefeuille numérique pour Libra, une nouvelle monnaie mondiale reposant sur la technologie blockchain. Ce portefeuille sera disponible dans Messenger, WhatsApp et via une application dédiée.



' Avec Calibra, nous espérons démocratiser l'accès aux services financiers. Ce portefeuille numérique, permettra d'économiser, d'envoyer et de payer avec Libra ' indique le groupe.



' Dès sa sortie, Calibra permettra de transférer des Libra à presque n'importe quelle personne équipée d'un smartphone, aussi facilement et instantanément qu'un sms, à peu de frais, voire gratuitement. Nous espérons offrir des services supplémentaires aux particuliers et aux entreprises, tels que payer des factures en appuyant simplement sur un bouton, acheter un café avec la lecture d'un code QR ou utiliser les transports en commun sans argent et de titre de transport ' rajoute Facebook.



