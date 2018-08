Facebook : suspend plus de 400 applications

23/08/2018 | 14:00

Facebook indique avoir suspendu plus de 400 applications, en raison d'inquiétudes concernant les développeurs qui les ont conçues ou sur la façon dont les informations sur les utilisateurs peuvent être utilisées.



Ime Archibong, le vice-président de Facebook en charge des partenariats produits, précise à cette occasion que le géant des réseaux sociaux étudie maintenant 'de manière plus approfondie' les applications suspendues.



Le groupe a aussi décidé de bannir myPersonality, application surtout active avant 2012, jugeant 'clair qu'il a partagé des informations avec des chercheurs ou des entreprises avec seulement des protections limitées en place'.



