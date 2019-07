Facebook: une grosse panne empêche le partage de photos

San Francisco (awp/afp) - Facebook tentait mercredi de résoudre une panne empêchant depuis plusieurs heures de nombreux utilisateurs dans le monde de télécharger et d'accéder aux photos et vidéos sur ses différentes plateformes (Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp).

"Nous savons que certaines personnes ont des difficultés pour charger ou envoyer des images, vidéos ou fichiers via nos applis. Nous présentons nos excuses et travaillons à une résolution la plus rapide possible", a écrit le réseau social sur son compte Twitter, comme il le fait habituellement en cas de panne notable.

Selon le site Downdetector, qui répertorie des pannes de différents services internet, des usagers de toutes les plateformes de Facebook ont vu de premières difficultés apparaître aux alentours de 12H00 GMT.

De nombreux usagers faisaient état de leurs problèmes sur Twitter, avec les mots-clés #Facebookdown (#pannefacebook) et #Instagramdown.

Facebook n'a pas donné de précisions sur l'ampleur ni la cause de ces problèmes et n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.

Comme souvent dans ce genre de pannes, différentes régions du monde semblaient touchées de façon aléatoire, avec des services reprenant normalement dans certaines zones tandis qu'ils tombaient en panne dans d'autres.

Mi-mars, Facebook avait connu la plus longue panne de son histoire, de près de 24 heures, due à un problème de serveurs, suscitant des réactions mi-amusées, mi-éplorées d'internautes retrouvant la "vraie vie" et s'épanchant sur internet via d'autres réseaux.

Facebook revendique 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur l'ensemble de ses plateformes.

afp/rp