BUENOS AIRES (awp/afp) - Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a appelé les Etats-Unis à revoir leur position sur les tarifs douaniers imposés au reste du monde et à ménager leurs alliés historiques.

"Cette guerre commerciale ne fera que des perdants, elle détruira des emplois et pèsera sur la croissance mondiale. Nous appelons les Etats-Unis à la raison, au respect des règles multilatérales et au respect de leurs alliés", a déclaré à l'AFP le ministre français à Buenos Aires, où se tient samedi et dimanche le G20 des ministres des Finances.

"Américains et Européens sont alliés, nous ne pouvons pas comprendre comment nous, Européens, sommes touchés par l'augmentation de tarifs commerciaux décidés par les Etats-Unis", a dit le ministre, qui devait rencontrer dans l'après-midi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

Il a souligné l'engagement de la France pour "réformer le multilatéralisme commercial. Le commerce mondial ne peut pas reposer sur la loi de la jungle. Discutons dans un cadre multilatéral. La bonne façon de régler les problèmes, c'est une discussion Etats-Unis, Europe, Chine", a-t-il insisté.

Durant les sessions de travail du G20, le ministre soulignera la nécessaire "taxation des géants du numérique".

"C'est une question de justice, personne ne peut accepter que nos PME soit taxées 14 points de plus que Google, Amazon, Facebook, fait-il remarquer. Si nous voulons un système fiscal international efficace il faut que ceux qui créent le plus de valeur, soient taxés. Les travaux doivent se poursuivre dans le cadre de l'OCDE".

La France plaide pour que les Etats européens prennent l'initiative et la création d'un outil de taxation des géants du numérique "au plus tard début 2019".

