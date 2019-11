Les plus importantes introductions en Bourse jamais réalisées

RYAD (awp/afp) - La prochaine introduction en Bourse du géant pétrolier saoudien Aramco pourrait être, en fonction du pourcentage du capital retenu, la plus importante jamais réalisée.

Aramco a confirmé dimanche "son intention d'entrer au Tadawul, la Bourse nationale saoudienne", sans préciser le calendrier ni la part de capital introduite.

S'il s'agissait de 2%, comme des sources proches du dossier l'ont indiqué à l'AFP début octobre, ce serait la plus importante jamais réalisée sur la base de l'évaluation saoudienne d'une valorisation de l'entreprise à 1.500 à 1.700 milliards de dollars.

Pour l'instant, le record est détenu par le géant chinois du commerce en ligne Alibaba, avec une introduction à 25 milliards de dollars à New York en 2014. Alibaba réfléchirait en outre à lever encore 20 milliards de dollars à la Bourse de Hong Kong.

Voici la liste des autres plus grosses introductions en bourse à ce jour:

- SoftBank Corp: le géant japonais de l'investissement dans les technologies SoftBank a levé 23,5 milliards de dollars en 2018 avec l'introduction à la Bourse de Tokyo de sa filiale de télécommunications mobile, la plus grosse jamais réalisée au Japon.

- AgBank (22,1 milliards de dollars). Agricultural Bank of China a été introduite en bourse à Hong Kong et Shanghai en 2010.

- ICBC (21,9 milliards de dollars). Industrial and Commercial Bank of China est cotée depuis 2006, également sur les Bourses de Hong Kong et Shanghai.

- AIA Group (20,5 milliards de dollars). La filiale asiatique de l'américain AIG, un des leaders mondiaux de l'assurance, fait son entrée en 2010 à la Bourse de Hong Kong.

- Visa Inc. (19,6 milliards de dollars). Le géant américain des cartes de paiement est introduit à la Bourse de New York en 2008.

- NTT DoCoMo (18,4 milliards de dollars). L'opérateur japonais de téléphone mobile fait ses débuts à la Bourse de Tokyo en 1998 à l'issue d'une scission avec sa maison mère NTT.

- General Motors (18,1 milliards de dollars). Le constructeur automobile américain a pu retourner en 2010 en fanfare sur les marchés de New York et Toronto, un an et demi après avoir dû recevoir de massives injections de fonds publics pour survivre.

- Enel (17,4 milliards de dollars). L'opérateur d'électricité italien historique a fait ses débuts en Bourse en 1999 à Milan et New York.

- Facebook (16 milliards de dollars). Son introduction en Bourse en 2012 à New York avait marqué un record pour un réseau social.

- NTT (13,6 milliards de dollars). L'ancien opérateur historique japonais Nippon Telegraph & Telephone Corp était entré en Bourse en 1986 à Tokyo.

- Deutsche Telekom (13 milliards de dollars). L'opérateur de téléphonie allemand est coté depuis 1996, avec des listings à Francfort, New York et Tokyo.

