Santé: des algorithmes et assistants virtuels pour aider les médecins à

AMIENS (awp/afp) - Un assistant virtuel et des algorithmes pour mieux prescrire: afin d'orienter médecins, pharmaciens et soignants et les aider à éviter les erreurs, des start-up proposent désormais des solutions basées sur l'intelligence artificielle et le traitement automatique du langage.

Automédication, intéractions médicamenteuses, mauvais dosages, erreurs de prescription: chaque année, le mésusage des médicaments cause la mort de plus de 10.000 personnes en France, selon des chiffres publiés en 2018 par le collectif "Bon usage du médicament", qui regroupe nombre d'acteurs des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques.

Avec des patients à pathologies multiples suivant parfois plusieurs traitements et face à l'urgence de certaines situations, les médecins doivent pouvoir répondre rapidement et de manière fiable à de nombreuses questions sur ces substances.

C'est le pari que s'est lancé Posos, co-créée en 2017 à Amiens par Emmanuel Bilbault, pharmacien issu de l'industrie pharmaceutique.

"J'étais responsable de l'information médicale", explique-t-il. "Il faut 3 jours pour traiter un mail. Par téléphone, nous passions à 15 minutes pour trouver une réponse. Un temps insatisfaisant pour un médecin dont le patient est face à lui".

L'équipe -des pharmaciens et des data scientists- a mis au point un moteur de recherche basé sur des algorithmes capables d'interpréter correctement 9 questions formulées sur 10, à partir de sources fiables comme des notices de médicament, qui peuvent compter jusqu'à 400 pages.

Posos utilise l'analyse "sémantique". Le médecin pose une question en langage naturel et le logiciel retrouve, dans l'ensemble des publications médicales de référence, les phrases ou les sections correspondantes. La start-up a cinq clients à ce jour, tous des laboratoires pharmaceutiques.

Une autre start-up, Synapse Medicine, a été créée en 2017 à Bordeaux, notamment par Clément Goehrs, ex-médecin au CHU. "Nous avons toujours eu la frustration de ne pas obtenir rapidement une information sur un médicament. Nous appelons le centre régional de pharmacovigilance ou consultons le Vidal, mais il n'est pas toujours mis à jour. C'est inadapté, surtout quand nous avons des patients qui parfois prennent 15 médicaments différents", explique M. Goehrs.

"Le médecin a le dernier mot"

Après deux ans de recherche, son entreprise a lancé sa plateforme à destination des médecins et pharmaciens. "Nous apportons une seule réponse tranchée (...) nous nous positionnons à partir de plusieurs sources. Le professionnel de santé a ensuite le dernier mot", précise-t-il.

L'assistant virtuel peut également analyser une ordonnance. "Le médecin la prend en photo et le logiciel lui indique les interactions médicamenteuses, les problèmes de dosage...", détaille M. Goehrs. Une plateforme à destination des patients est en cours d'expérimentation et sera généralisée en novembre.

D'autres start-up ont choisi d'utiliser les réseaux sociaux. Kapcode, créée en 2011, a par exemple mis en place Detec't, qui s'appuie sur "une vingtaine d'algorithmes (...) capables de classer les messages de Facebook, Twitter ou postés sur les forums de type Doctissimo, pour faire remonter, par mots-clefs, des informations sur tel ou tel médicament comme les effets indésirables", explique le directeur général Adel Mebarki.

Quelque 80% des clients de la société sont des laboratoires pharmaceutiques, 10% sont des associations de malades et des CHU, le reste du chiffre d'affaires émanant de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Selon Isabelle Hilali, administratrice indépendante du Healthcare Data Institute, "ces start-up sont en plein essor et le marché est porteur. Tout outil d'aide à la décision est bon à prendre" alors que seuls "5 à 6% des effets indésirables" des médicaments sont signalés.

Le modèle se développe aussi grâce aux investisseurs privés, attirés par les évolutions rapides de la e-santé. Posos a par exemple levé 2 millions d'euros mi-octobre et Synapse Medicine 2,5 millions en mars.

Ces entreprises doivent se conformer au règlement général de protections des données (RGPD, qui protège les données personnelles): les informations récoltées sont anonymes et stockées sur des serveurs sécurisés. Pour Isabelle Hilali, "il faudrait maintenant que les Français s'emparent du dossier médical partagé", autre outil "efficace contre le mésusage des médicaments".

