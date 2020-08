Tokyo ragaillardie par la baisse du yen et Wall Street

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait à la hausse lundi en matinée, surfant sur le yen redevenu bon marché et une clôture en forte progression de Wall Street vendredi.

L'indice vedette Nikkei remontait après six séances de baisse consécutive, gagnant 1,85% à 22.110,63 points vers 01H10 GMT, tandis que l'indice élargi Topix progressait de 1,42% à 1.517,25 points.

"Les valeurs japonaises grimpent dans la foulée des gains enregistrés par les titres américains" vendredi à Wall Street, a commenté dans une note Toshiyuki Kanayama, analyste chez Monex.

La Bourse de New York a terminé le mois de juillet sur une hausse, accélérant en fin de séance vendredi en grande partie grâce aux performances d'Apple et de Facebook, dont les titres ont atteint de nouveaux records.

La forte baisse du yen face au dollar dans la journée de vendredi était bénéfique aux exportations japonaises, notaient aussi les analystes.

Les investisseurs attendaient également des indices manufacturiers en Chine et aux Etats-Unis dans la journée, notait Rodrigo Catril, stratégiste chez National Australia Bank.

Le gouvernement japonais a par ailleurs confirmé lundi le repli de 0,6% du PIB nippon sur un trimestre au premier trimestre 2020, un chiffre inchangé par rapport à une précédente estimation. L'économie du pays est en récession technique, son PIB ayant déjà chuté de 1,9% au quatrième trimestre avant même la crise du coronavirus.

Du côté des valeurs

SEVEN & I HOLDINGS DÉVISSE APRÈS UNE MÉGA-ACQUISITION: le géant japonais des supérettes de proximité Seven & i Holdings (7-Eleven) perdait 7,71% à 2.958,5 yens vers 01H10 GMT, après avoir annoncé lundi un accord pour acquérir la chaîne américaine de stations-service Speedway pour 21 milliards de dollars, un prix jugé élevé par les investisseurs. Seven & i Holdings va mettre la main sur environ 3.900 boutiques Speedway, jusqu'à présent propriété de l'américain Marathon Petroleum, ce qui va significativement renforcer sa présence aux Etats-Unis.

LE RACHAT DE ARM (SOFTBANK GROUP) PAR NVIDIA SERAIT EN BONNE VOIE: selon plusieurs médias, les pourparlers entre le géant américain des puces et cartes graphiques Nvidia et SoftBank Group seraient à un stade avancé pour le rachat de Arm, fabricant britannique de microprocesseurs acquis par SoftBank Group en 2016 pour 32 milliards de dollars, et les deux parties viseraient "un accord dans les prochaines semaines". Le titre SoftBank Group grimpait de 4,15% à 6.869 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar à raison d'un dollar pour 106 yens vers 01H15 GMT, contre 105,83 yens vendredi à 21H00 GMT. Le yen avait déjà nettement reflué face au dollar dans la journée de vendredi.

La monnaie japonaise était stable face à l'euro, lequel valait 124,63 yens contre 124,65 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie européenne faiblissait face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1762 dollar contre 1,1778 dollar vendredi.

Les cours du pétrole déclinaient lundi matin en Asie, après avoir terminé vendredi en petite hausse: vers 01H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,74% à 39,97 dollars et celui du baril de Brent londonien baissait de 0,51% à 43,30 dollars.

mac/etb/ahe