Wall Street termine en hausse après un rude mois d'octobre

L'indice Dow Jones a gagné 241,12 points, soit 0,97%, à 25.115,76 points. Le S&P-500, plus large, a pris 29,11 points, soit 1,09%, à 2.711,74. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 144,25 points (+2,01%) à 7.305,90.

Malgré le rebond des deux derniers jours, le mois d'octobre s'est soldé par de lourdes pertes pour les trois grands indices, le S&P-500 ayant accusé son plus vif repli mensuel depuis sept ans et le Nasdaq sa plus forte baisse depuis 10 ans.

Sur l'ensemble du mois d'octobre, le Dow Jones a perdu 5,07%, le S&P-500 6,94%, et le Nasdaq 9,20%. Il s'agit des plus nets replis mensuels depuis janvier 2016 pour le Dow, septembre 2011 pour le S&P et novembre 2008 pour le Nasdaq.

L'indice Russell 2000 des petites valeurs a lâché 10,9% en octobre, plus forte perte mensuelle depuis septembre 2011.

"Les investisseurs sont juste soulagés que le mois d'octobre soit passé", dit Peter Tuz de Chase Investment Counsel. "Toutes les peurs qui ont émergé la semaine dernière sont reléguées en arrière plan. Je ne sais pas si c'est durable", poursuit-il, ajoutant que cela dépendra beaucoup des prochains résultats.

L'indice des services de communication, qui réunit des valeurs des télécoms, de l'internet, des médias et du divertissement - notamment Facebook, Netflix et Alphabet - a fini en hausse de 2,10% et celui du secteur des hautes technologies a gagné 2,39%. Sur le mois, ces deux indices ont perdu respectivement 6% et 8%.

Ce groupe de valeurs de premier rang a été le moteur d'un long cycle haussier. Mais les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt, la montée du protectionnisme, et leur impact sur la croissance et les profits, ont provoqué un net retournement de tendance, voire une correction, depuis le début du mois.

"Beaucoup de ces valeurs à forte croissance ont été carrément en territoire négatif ce mois-ci mais la révision à la baisse des valorisations boursières permet aujourd'hui à certains investisseurs, positifs sur le marché, de faire preuve d'opportunisme et de revenir à l'achat au bon moment", dit Ryan Nauman, chargé de la stratégie d'Informa Financial Intelligence.

VALEURS

L'action Facebook a grimpé de 3,81%, le réseau social ayant rassuré ses investisseurs en prédisant que ses marges allaient cesser de rétrécir après 2019.

Dans son sillage, Amazon a pris 4,42%, Netflix 5,59% et Alphabet 2,61%.

General Motors a bondi de 9,09%, deuxième plus forte hausse du S&P. Le Premier constructeur automobile américain a publié un bénéfice trimestriel largement supérieur aux attentes et prédit que son résultat annuel se situerait dans le haut de sa fourchette de prévisions au vu de la forte demande en Amérique du Nord, grâce à ses nouveaux SUV.

Kellog a perdu 8,9% après avoir abaissé son objectif de bénéfice annuel en raison d'une hausse des dépenses dans la publicité et de coûts de distribution plus élevés.

Le secteur financier a gagné 1,4% alors que la Réserve fédérale américaine a proposé d'assouplir la réglementation pour les banques américaines de moins de 700 milliards de dollars (environ 610 milliards d'euros) d'actifs.

LES INDICATEURS DU JOUR

Du côté de la macroéconomie, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 227.000 emplois en octobre, un nombre nettement supérieur aux attentes et qui est le plus élevé depuis février, selon l'enquête mensuelle publiée par ADP.

Ces chiffres ont fait légèrement grimper le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans, qui prend plus de quatre points de base à 3,15%.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont brillé pour le dernier jour d'un mois d'octobre orageux pour les actifs risqués.

À Paris, le CAC 40 a gagné 2,31% à 5.093,44 points. Le Footsie britannique a pris 1,41% et le Dax allemand 1,42%. L'EuroStoxx 50 s'est adjugé 1,60%, le FTSEurofirst 300 1,79% et le Stoxx 600 1,71%. Ce dernier indice accuse une perte de 5,6% depuis le début du mois, sa plus mauvaise performance mensuelle depuis janvier 2016. Pour le CAC, la baisse atteint 7,28% sur octobre.

Dopés par leurs bons résultats, L'Oréal (+6,71%) a signé la meilleure performance du CAC 40, derrière Valeo (+6,73%). Sanofi (+4,33%) et Airbus (+4,06%) ont brillé pour les mêmes raisons.

CHANGES

Le dollar a légèrement progressé face à un panier de devises de référence, atteignant un pic de 16 mois, soutenu par l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi meilleure que prévu.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en baisse et ont accusé leur plus net repli mensuel depuis mi-2016, alourdis par des signes d'augmentation de l'offre mondiale selon une enquête de Reuters. Mais les pertes ont été limitées par une forte demande d'essence aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le contrat décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdu 2% sous les 65 dollars le baril et le Brent 0,59% à 75,46 dollars.

A SUIVRE JEUDI :

La journée de jeudi sera riche en résultats avec notamment ceux de Credit Suisse et d'Apple mais aussi en indicateurs avec, du côté des Etats-Unis, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage et ceux, mensuels, des ventes de voitures. A suivre également, la décision de politique monétaire et le rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre (12h00 GMT).

