Facebook : Susquehanna positif, à l'achat... réduit sa cible

31/10/2018 | 11:58

L'analyste Susquehanna annonce ce jour maintenir son avis positif sur le titre Facebook et rester acheteur, après la publication de résultats au titre du troisième trimestre 'bien meilleurs que ce qui avait été craint'.



Susquehanna revoit néanmoins à la baisse son objectif de cours, passant de 250 à 220 dollars (laissant tout de même un solide potentiel de hausse sur le cours actuel), après avoir révisé ses estimations de chiffre d'affaires et d'EBITDA (en données GAAP), respectivement de -1% et -3%, pour 2018. S'agissant de 2019, l'analyste réduit de -2% son estimation de revenus et de -12% celle de l'EBITDA.



Rappelons que Facebook a dévoilé mardi soir un bénéfice net en croissance de 9% à 5,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2018, soit 1,76 dollar par action. Les analystes étaient plus pessimistes, puisqu'ils attendaient en moyenne une trentaine de cents de moins.



Le chiffre d'affaires du réseau social a grimpé d'un tiers à plus de 13,7 milliards de dollars, essentiellement composé de publicité sur mobile (92% des recettes publicitaires) et le nombre d'utilisateurs moyens mensuels a progressé de 10% à 2,27 milliards.





