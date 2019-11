Salut,

Dans notre monde,

Les cours de la bourse est une bombe a retardement. Une explosion nucléaire majeur. On ne verra plus rien d'autre,.

Après le Krach boursier de 1929, on va connaître le krach boursier en 2019, car dans notre monde la spéculation est, pour finir, devenue la part souveraine de toute la connerie humaine.

Elle s'autogouverne plus ou moins par des GROS CONS soit disant riche, tous se fédérant dans une sorte de connerie des soit disant élites de la spéculation à la CON car partout l'excès du simulacre de la privatisation, de la corruption, du copinage, de la pédophilie, l'espionnage industriel, de l'écoute numérique,va explosé comme Tchernobyl et Fukushima, la mort alors va ce répandre aussi vite et massivement.

Alors, patience ! patience ! Le temps n'est peut-être pas si loin où les peuples couperont aux riches, les jarrets, les oreilles, mais aussi les têtes des CONS, car les peuples qui veulent être libres ne doivent pas être esclaves de leur bourse.

Il faut mettre son esprit dans le commerce du monde, son corps où il se trouve bien, mais le jour n'est pas loin où tous ces prétendus GROS CONS soit disant riche se trouveront si CON devant l'immensité des évènements, si incapables de produire, qu'ils tomberont comme une bourse vide.

