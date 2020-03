Falco Resources : et Golden Queen annoncent l'obtention de l'approbation des actionnaires de Golden Queen à l'assemblée extraordinaire 0 24/03/2020 | 23:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS‑UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS Montréal (Québec) - 24 mars 2020 - Ressources Falco ltée (TSX-V : FPC (« Falco ») et Golden Queen Mining Consolidated Ltd. (NEX : GQM.H; OTCQB : GQMND) (« Golden Queen ») ont le plaisir d'annoncer que les actionnaires de Golden Queen ont approuvé le plan d'arrangement conclu avec Falco, aux termes duquel Falco fera l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Golden Queen (l'« opération »), à l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui a lieu plus tôt dans la journée aujourd'hui (l'« assemblée »), approuvant ainsi l'opération annoncée le 11 février 2020. L'opération a été approuvée par 99.64% des droits de vote exprimés par les actionnaires de Golden Queen détenant un total de 6 033 912 actions ou 44.59% des actions en circulation de Golden Queen et étant présents en personne ou par voie d'un fondé de pouvoir à l'assemblée. À la clôture de l'opération, les actionnaires de Golden Queen recevront 1,35 actions de Falco pour chaque action de Golden Queen qu'ils détiennent. L'opération est assujettie à l'obtention de l'approbation définitive de la Bourse de croissance TSX et de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (la « Cour ») ainsi qu'à d'autres conditions usuelles. Tel qu'il est indiqué dans la circulaire de sollicitation de procurations de Golden Queen datée du 20 février 2020 se rapportant à l'assemblée (la « circulaire ») et prévu dans l'ordonnance provisoire accordée par la Cour relativement à l'assemblée, Golden Queen avait l'intention de demander à la Cour de rendre l'ordonnance définitive le 26 mars 2020. Compte tenu du fait que toute activité a été suspendue dans les tribunaux de la Colombie‑Britannique en raison du Covid‑19, la date initiale de l'audience peut être reportée. Tout porteur de titres de Golden Queen qui cherche à comparaître à l'audience de la demande d'ordonnance définitive doit en aviser Sean K. Boyle de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. par courriel au sean.boyle@blakes.com. Seuls ceux qui auront informé M. Boyle de leur intention de comparaître seront informés de la date de la nouvelle audience et obtiendront les éventuels documents déposés. De plus amples renseignements sur les modalités de l'opération figurent dans la circulaire qui peut être consultée sous le profil de Golden Queen au www.sedar.com. À propos de Falco Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn‑Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 19,9 % des actions émises et en circulation de la Société. La Société compte 207 878 736 actions émises et en circulation. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com Amélie Laliberté

Coordonnatrice, relations avec les investisseurs

418-455-4775

info@falcores.com À propos de Golden Queen Mining Consolidated Ltd. Golden Queen est une société formée sous le régime des lois de la province de la Colombie‑Britannique et est un « émetteur inscrit » en Colombie‑Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Les actions de Golden Queen sont actuellement inscrites aux fins de négociation au NEX sous le symbole « GQM.H » et sont inscrites à la cote de l'OTCQB sous le symbole « GQMND ». Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Brenda Dayton

Vice‑présidente principale, Affaires générales

No de téléphone : 604‑417‑7952

bdayton@goldenqueen.com La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres qu'un énoncé basé sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et assujettis à des risques et incertitudes. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « espère », « estime », « prévoit », « anticipe », « croit », « pourrait », « devrait » ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu'ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats « pourraient » ou « devraient » être posés, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes liées aux facteurs économiques et aux affaires, et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante par rapport aux énoncés prospectifs, y compris les risques et les incertitudes compris dans les documents publics de divulgation de Falco, notamment ses rapports de gestion et sa notice annuelle les plus récents déposés sur SEDAR au www.sedar.com, et incluant les risques et les incertitudes compris dans les documents publics de divulgation de Golden Queen, notamment ses rapports de gestion et sa notice annuelle les plus récents déposés sur SEDAR, au www.sedar.com. De plus, si l'un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs se réalisent, ou si les hypothèses sous‑jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent varier de façon importante par rapport à ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, entre autres, des risques politiques, économiques, environnementaux et liés aux permis, des restrictions réglementaires, des risques de développement et d'opérations minières, des risques liés aux litiges, des restrictions et responsabilités liées à l'environnement et aux permis, les risques d'approbations internes et externes, les avantages prévus de l'arrangement pour Falco, Golden Queen et leurs actionnaires respectifs, le ratio d'échange et la valeur des actions de Falco remises à titre de contrepartie prévue dans l'arrangement; le moment et la réception (le cas échéant) des approbations requises des actionnaires, des tribunaux, des bourses et des organismes de réglementation à l'égard de l'arrangement; le calendrier et la capacité de Falco et de Golden Queen de satisfaire (le cas échéant) les conditions préalables à la conclusion de l'arrangement, le calendrier prévu pour tenir l'assemblée de Golden Queen, la clôture de l'arrangement (le cas échéant) et les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain). Bien que Falco et Golden Queen soient d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l'élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco et Golden Queen déclinent toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. La Sté Falco Resources Ltd. a publié ce contenu, le 24 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le24 mars 2020 22:52:04 UTC. Document originalhttps://www.falcores.com/fr/nouvelles/falco-et-golden-queen-annoncent-lobtention-de-lapprobation-des-actionnaires-de-golden-queen-a-lassemblee-extraordinaire/ Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/22357A0ED0A9171F378BF96975841D4BDECBEC87 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur FALCO RESOURCES LTD. 24/03 FALCO RESOURCES : et Golden Queen annoncent l'obtention de l'approbation des act.. PU 11/02 FALCO RESOURCES : Acquisition de Golden Queen Mining Consolidated Ltd. par Resso.. PU 2019 FALCO RESOURCES : annonce des modifications au prêt de rang supérieur avec Osisk.. PU