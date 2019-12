Fastly : renforce les marques de médias et de divertissement d'Europe avec un contenu haute performance à la périphérie

Paradox Interactive, PRISA, RCS MediaGroup, et ZEIT ONLINE exploitent la plateforme cloud à la périphérie de Fastly pour les jeux, la diffusion en continu et la vidéo « over-the-top », et les dernières nouvelles.

Fastly, Inc. (NYSE : FSLY), fournisseur d'une plateforme cloud à la périphérie de niveau mondial, annonce aujourd'hui l'adoption étendue de ses offres et de ses services à la périphérie par des marques de médias et de divertissement européennes de premier plan. Les clients de Fastly, tels que Paradox Interactive, PRISA, RCS MediaGroup, et ZEIT ONLINE, emploient les points de présence haute densité de Fastly pour activer les jeux, la diffusion en continu ou la vidéo « over-the-top » (OTT), les dernières nouvelles et bien plus alors que la nécessité de prendre en charge de gros volumes de spectateurs, de joueurs et de lecteurs simultanés en leur offrant des expériences de haute qualité augmente.

Les services de diffusion en continu et de médias à fort impact qui évitent le décalage et la latence sont essentiels pour permettre aux marques de desservir une clientèle mondiale avec succès. Alors que les sociétés de médias continuent de se distancer de leurs modèles de presse et de diffusion traditionnels, elles exploitent de nouveaux services et de nouvelles technologies qui les aident à adapter et à monétiser de nouveaux modèles numériques. Cette évolution a permis à un plus grand nombre de spectateurs, de joueurs et de lecteurs d'accéder à un contenu multimédia, mais l'augmentation du trafic peut également entraîner une foule de problèmes au niveau de l'expérience utilisateur, y compris les défis associés à un afflux soudain de trafic demandant la même source. L'architecture réseau moderne de Fastly et ses capacités à la périphérie, tels que l'affaissement des demandes et l'équilibrage de charge, aident les importantes sociétés de médias, et celles en expansion, à prendre en charge de gros volumes de trafic live, même durant les pics attribuables aux dernières nouvelles, aux fenêtres de prime gaming, ou à un événement sportif majeur.

« Fournir à nos clients des expériences de visionnage optimales est une priorité absolue pour nous », a déclaré Jorge Martin Ibarra, directeur de la technologie/directeur des systèmes d'information chez PRISA. « Nous avons trouvé les capacités Instant Purge et DevOps de Fastly, en plus de son dévouement remarquable envers le support technologique, intéressantes dans cette voie. Nos développeurs apprécient désormais les avantages des changements de configuration instantanés et du contrôle en temps réel, qui nous permettent de fournir l'expérience de haute qualité que nos clients attendent de nous. »

Alors que les attentes des utilisateurs en termes de consommation de contenu ne cessent de croître, la diffusion en continu a atteint son apogée, apportant avec elle un nouvel ensemble de défis en matière de livraison et de qualité de l'expérience. Pour les entreprises de médias qui offrent une diffusion en continu, Media Shield de Fastly continue d'améliorer les performances et la disponibilité en cachant davantage de contenu dans des centres de données haute densité, réduisant ainsi les délais de démarrage et les interruptions de lecture. Media Shield – un service d'optimisation du déploiement multi-RDC (réseau de diffusion de contenu) qui se situe entre les déploiements RDC d'une entreprise et son infrastructure cloud ou sur site centrale – réduit également les coûts de sortie et le coût total de propriété (CTP) en éliminant les demandes superflues. La solution permet des déploiements flexibles, peut être utilisée avec ou sans Fastly pour la livraison à la périphérie, et ne nécessite pas de réévaluation des engagements contractuels existants avec d'autres RDC.

« Les demandes placées sur les entreprises de médias et de divertissement pour livrer un contenu dynamique dans le moment présent n'ont jamais été aussi fortes », a commenté Gonzalo de la Vega, directeur général de Fastly pour l'EMOA. « C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés autour de la fourniture de l'infrastructure rapide, efficace et évolutive qu'exigent les sociétés de médias pour fournir des expériences de haute qualité. La périphérie de l'internet est le meilleur endroit pour libérer ces capacités car des points-de-présence moins nombreux mais plus puissants sont nettement plus efficaces que des milliers de centres de données dispersés. »

Pour en savoir plus sur les offres de Fastly aux sociétés de médias et de divertissement et aux éditeurs numériques, visiter : https://www.fastly.com/solutions/digital-publishing et https://www.fastly.com/products/media-and-streaming.

