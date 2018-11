Faurecia : Bernstein initie un suivi à 'sous-performance'

28/11/2018 | 09:38

Bernstein initie un suivi sur Faurecia avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 30 euros, mettant en avant en particulier l'exposition de l'équipementier automobile à son activité de sièges.



'Faurecia opère dans un secteur ardu où la rentabilité s'est montrée historiquement difficile, en particulier dans les sièges (plus de 40% des revenus) et intérieurs (30%)', note l'analyste, pointant que les sièges sont 'lourdement vulnérables aux pressions sur les prix'.



S'il reconnait que Faurecia 's'est déjà dévalorisé et n'est pas cher', le bureau d'études pense que 'les résultats vont décevoir', affichant pour sa part des estimations 2020 inférieures de 13% au consensus.



