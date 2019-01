22/01/2019 | 10:25

Deutsche Bank est désormais d'avis d'acheter l'action de l'équipementier automobile français Faurecia, et non plus de la conserver. Bien que réduit de 60 à 50 euros, l'objectif

augure d'un potentiel de hausse de plus de 30%.



Ces 12 derniers mois, l'action Faurecia a perdu la moitié de sa valeur alors que le groupe est, parmi les valeurs européennes couvertes par 'Deutsche', l'un des rares de son secteur à n'avoir pas lancé d'avertissement sur ses résultats. Mieux : la direction a relevé ses prévisions en juillet, ce qui a été 'confirmé la semaine dernière', rapporte la note.



Certes, 2019 s'annonce comme 'une année de croissance modérée' alors que le marché automobile est devenu plus difficile ('tout spécialement au 1er semestre'), ce qui présage d'une 'moindre surperformance' de la part de Faurecia, évaluée entre deux et trois points de pourcentage.



Mais le groupe français 'devrait aussi profiter des difficultés de son principal concurrent en matière de sièges, Adient', ce qui pourrait déboucher sur des gains de parts de marché.



Bref, Deutsche Bank estime que le 'de-rating' subi par le titre Faurecia ces 12 derniers mois est excessif relativement à des prévisions bénéficiaires qui n'ont été qu'écrêtées, d'où une valorisation plus attrayante.









