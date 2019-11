Faurecia : Invest Securities relève son objectif de cours

27/11/2019 | 09:40

Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Faurecia -entré dans la sélection IS début novembre- avec un objectif de cours relevé de 60 à 64 euros, au lendemain de la journée investisseurs de l'équipementier automobile.



'Ce CMD avait pour objet de présenter la branche Faurecia Clarion Electronics, de confirmer les guidances 2019 et d'actualiser le scénario 2022, finalement inchangé par rapport aux guidances de mai 2018', note le bureau d'études.



Selon lui, 'la capacité d'anticipation, l'agilité et la stratégie d'acquisitions arrivent à compenser l'ampleur des vents contraires' et 'le solide scenario 2022, en ligne avec les attentes et le 'spin-off' en 2020 devraient soutenir la remontée du titre'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.