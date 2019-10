Faurecia : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

18/10/2019 | 10:01

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Faurecia avec un objectif de cours ajusté de 62 à 60 euros, au lendemain d'un chiffre d'affaires trimestriel en ligne avec le consensus et les attentes du bureau d'études.



'Faurecia confirme ses guidances 2019 malgré un marché automobile désormais attendu en repli de -6% en 2019 contre -4% précédemment', note l'analyste, qui abaisse marginalement ses BNA après intégration de la coentreprise SAS dans ses estimations 2020 et 2021.



'Avec des PE 2019/20/21e de 7x/6x/5,1x, notre opinion achat est réitérée avec la confirmation que Faurecia sauvegarde les niveaux de sa rentabilité d'exploitation et de son FCF en 2019. Notre scenario long terme sera revu et précisé post CMD prévu le 26/11/2019', poursuit-il.



