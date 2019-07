Faurecia : à l'achat, Invest Securities ajuste sa cible

24/07/2019 | 09:49

L'analyste Invest Securities confirme ce matin sa recommandation “achat” sur le titre Faurecia, notant des résultats au premier semestre “légèrement au-dessus du consensus” et de ses attentes.



Le broker apprécie par ailleurs les guidances réaffirmées, malgré le repli du marché automobile.



“Nos estimations sont abaissées marginalement sur 2020 et 2021 mais remontent légèrement sur 2019 et notre OC ressort à 62 euros contre 64 euros précédemment. Le fort rebond hier (+11,5%) laisse encore un potentiel de réévaluation de +37%”, retient-on chez Invest Securities.





