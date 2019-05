Assemblée Générale de Faurecia : évolution de la composition du Conseil d'Administration et paiement d'un dividende de 1,25 euro par action

Nanterre, le 28 mai 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FAURECIA

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PAIEMENT D’UN DIVIDENDE DE 1,25 EURO PAR ACTION

Lors de l’Assemblée Générale de Faurecia, qui s’est réunie ce jour à Paris sous la présidence de Michel de Rosen, l’ensemble des résolutions présentées a été adopté.

L’Assemblée Générale a approuvé la nomination, pour une durée de 4 ans, de trois nouveaux administrateurs :

Mme Yan Mei, de nationalité chinoise et âgée de 63 ans, est Associé Principal, Président Chine du Groupe Brunswick,

M. Denis Mercier, de nationalité française et âgé de 59 ans, est Directeur général adjoint du Groupe Fives, membre du comité exécutif et Président du conseil d’administration de l’Ecole de l’Air,

Dr. Peter Mertens, de nationalité allemande et âgé de 58 ans, est, jusqu’au 1er novembre 2019, Directeur Technique chez Audi.

Les nominations de Mme Yan Mei et M. Denis Mercier prennent effet immédiatement ; celle de Dr. Peter Mertens sera effective au 1er novembre 2019. Une biographie détaillée des administrateurs est disponible dans le document de référence 2018 de Faurecia publié sur le site www.faurecia.com . Les mandats de Mme Bernadette Spinoy et de Messieurs Eric Bourdais de Charbonnière et Hans-Georg Härter, venant à expiration, n’ont pas été renouvelés.

L’Assemblée Générale a également ratifié les nominations provisoires de Messieurs Philippe de Rovira et Grégoire Olivier, intervenues sur décision du conseil d’administration respectivement du 19 juillet 2018 et du 10 octobre 2018, en qualité d’administrateur. Le mandat de M. Grégoire Olivier a également été renouvelé pour une durée de 4 ans.

A l’issue de l’Assemblée Générale, le conseil d’administration de Faurecia est composé de 15 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés, 8 membres indépendants et 6 femmes.

Prenant en compte la performance du Groupe, l’Assemblée Générale a, par ailleurs, approuvé le paiement d’un dividende de 1,25 euro brut par action, payable en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 31 mai 2019 et le paiement du dividende sera effectué le 4 juin 2019.

Michel de Rosen, président du conseil d’administration de Faurecia, a déclaré : « L’évolution de la composition du Conseil d’administration de Faurecia s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe et permet de faire entrer au conseil de nouvelles expertises. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux administrateurs. Je remercie chaleureusement, au nom du Conseil et de l’ensemble du Groupe, Bernadette Spinoy, Eric Bourdais de Charbonnière et Hans-Georg Härter pour leur contribution riche et continue aux travaux du conseil et de ses comités ainsi qu’à la transformation du Groupe durant les nombreuses années de leurs mandats respectifs. »

La présentation diffusée lors de cette Assemblée Générale, ainsi que les résultats des votes des résolutions, seront disponibles sur le site internet de Faurecia : www.faurecia.com

Prochain événement

Résultats du premier semestre 2019 : mardi 23 juillet 2019

Contacts







Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Head of Corporate communications

Tel: +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com





Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Head of Investor Relations

Tel: +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com



Anne-Sophie JUGEAN

Deputy Head of Investor Relations

Tel: +33 (0)1 72 36 71 31

annesophie.jugean@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec près de 300 sites, dont 35 centres de R&D et 122 000 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est désormais un leader mondial dans ses quatre domaines d’activité : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Faurecia a orienté sa stratégie technologique sur l’offre de solutions pour le cockpit du futur (« Cockpit of the Future ») et la mobilité durable (« Sustainable Mobility »). En 2018, le Groupe a réalisé 17,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

Pièce jointe