FAURECIA : BONNE RÉSISTANCE DES VENTES ET SURPERFORMANCE DE 580 POINTS DE BASE A TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Nanterre (France), 23 avril 2019

VENTES DU PREMIER TRIMESTRE 2019

BONNE RÉSISTANCE DES VENTES ET SURPERFORMANCE DE 580 POINTS DE BASE

À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

En millions €



T1 2018



T1 2019 À taux de change constants Production automobile* Ventes 4315 4325 -1,1 % -6,9 % Par région Europe

Amérique du Nord

Asie

Amérique du Sud

Reste du monde



2279

1063

742

168

63



2217

1117

798

150

43



-1,9 %

-2,9 %

+5,1 %

+4,2 %

n/a



-4,9 %

-2,5 %

-8,0 %

-4,7 %

n/a Par activité Seating

Interiors

Clean Mobility

Faurecia Clarion Electronics**



1817

1358

1106

34



1841

1294

1144

46



+0,1 %

-5,5 %

+1,3 %

n/a



-6,9 %

-6,9 %

-6,9 %

n/a

* Les chiffres de la production automobile font référence aux données de IHS Markit publiées le 16 avril 2019 (segments de véhicules conformes au CAAM pour la Chine)

** Au T1, cette nouvelle activité inclut uniquement les ventes de Coagent (consolidé depuis le 1er janvier 2018) et de Parrot Automotive (ventes consolidées depuis le 1er janvier 2019) ; Clarion sera consolidé à compter du 1er avril 2019

BONNE RÉSISTANCE DES VENTES DANS UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE À 4325 MILLIONS D'EUROS (+0,2 % EN DONNEES PUBLIEES) ET SURPERFORMANCE DE 580 POINTS DE BASE À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Par région :

Surperformance en Europe, Asie et Amérique du Sud

L'Amérique du Nord, comme attendu, a été impactée par la fin de la production d'un programme important pour Daimler à Cottondale dans l'activité Seating

Toutes les activités ont surperformé la production automobile mondiale :

L'activité Seating a surperformé la production automobile mondiale de 700 pb (la fin de la production attendue de deux programmes, l'un en Europe et l'autre en Amérique du Nord, ayant été en partie compensée par la contribution des acquisitions « bolt-on » des activités Seating de BYD en Asie)

Interiors : surperformance de 140 pb

Clean Mobility : surperformance de 820 pb

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS

Patrick Koller, Directeur général de Faurecia, a déclaré :

« Dans un environnement qui s'annonçait difficile au premier semestre, nos ventes du premier trimestre ont fait preuve de résistance et ont nettement surperformé la production automobile mondiale. Le 1er avril, nous avons célébré, au Japon, l'entrée de Clarion dans notre Groupe et nous allons consolider ses opérations au sein de notre quatrième activité « Faurecia Clarion Electronics » à compter du prochain trimestre.

Nous confirmons tous nos objectifs annuels, tels que présentés en février. »

Le Conseil d'Administration, sous la présidence de Michel de Rosen, s'est réuni le 19 avril 2019 et a revu les performances de Faurecia au premier trimestre 2019.

BONNE RÉSISTANCE DES VENTES DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

Ventes publiées en hausse de 0,2 %

Ventes à taux de change constants en baisse de 1,1 % > surperformance de 580 pb par rapport à la production automobile

Au T1 2019, les ventes ont atteint 4324,6 millions d'euros, soit une hausse de 0,2 % en données publiées

Elles incluent un effet de change positif de 56,0 millions d'euros, représentant 1,3 % des ventes de l'exercice précédent (impact favorable du dollar US et du yuan chinois par rapport à l'euro en partie compensé par l'effet négatif de la lire turque, du peso argentin et du réal brésilien par rapport à l'euro).

À taux de change constants, les ventes ont reculé de 1,1 %, représentant une surperformance de 580 pb comparée à la production automobile mondiale qui a chuté de 6,9 % (source IHS Markit du 16 avril 2019).

Les ventes à taux de change constants incluent :

Un effet positif de 104,5 millions d'euros imputable à la contribution des acquisitions « bolt-on » (voir détails en annexe), représentant 2,4 % des ventes de l'exercice précédent,

Un effet négatif, comme attendu et annoncé le 18 février dernier, de 94,9 millions d'euros, dû à la fin de la production de deux programmes pour l'activité Seating en Amérique du Nord (Cottondale) et en Europe (Vigo),

Un effet négatif de 9 millions d'euros du fait de l'arrêt des activités en Iran depuis le 30 juin 2018.

VENTES PAR RÉGION Surperformance dans toutes les régions, excepté l'Amérique du Nord, qui a été impactée par l'effet attendu de la fin de la production d'un programme pour l'activité Seating

Europe (51 % des ventes du Groupe) : ventes de 2216,5 millions d'euros (contre 2278,9 millions d'euros au T1 2018)

Baisse de 2,7 % en données publiées

Baisse de 1,9 % à taux de change constants, soit 300 pb au-dessus de la production automobile régionale (-4,9 %, source IHS Markit du 16 avril 2019)

Effet de change négatif de 18,1 millions d'euros (-0,9 % des ventes de l'exercice précédent, principalement imputable à la lire turque)

L'activité Seating a été impactée, comme anticipé, par la fin de la production du programme Berlingo à Vigo (Espagne), qui a représenté un effet négatif de 38,9 millions d'euros.

A l'inverse, les ventes de l'activité Clean Mobility ont progressé, bénéficiant d'une contribution de 13,6 millions d'euros de Hug Engineering (dont la consolidation a débuté au T2 2018). L'Europe a également tiré parti de la consolidation des ventes de Parrot Automotive depuis le 1er janvier 2019, qui ont contribué à hauteur de 10,0 millions d'euros.

Amérique du Nord (26 % des ventes du Groupe) : ventes de 1116,7 millions d'euros (contre 1062,8 millions d'euros au T1 2018)

Hausse de 5,1 % en données publiées

Baisse de 2,9 % à taux de change constants, soit 40 pb en-dessous de la production automobile régionale (-2,5 %, source IHS Markit du 16 avril 2019)

Effet de change positif de 85,2 millions d'euros (+8,0 % des ventes de l'exercice précédent ; principalement imputable au dollar US)

Les ventes à taux de change constants, comme anticipé, ont sous-performé la production automobile régionale du fait de l'impact significatif de la fin de la production du programme GLE/GLS pour Daimler à Cottondale (Alabama) dans l'activité Seating, représentant un impact négatif de 56,0 millions d'euros. L'activité Clean Mobility a affiché une croissance robuste sur le trimestre.

Asie (18 % des ventes du Groupe) : ventes de 797,8 millions d'euros (contre 742,1 millions d'euros au T1 2018)

Hausse de 7,5 % en données publiées

Hausse de 5,1 % à taux de change constants, soit 1 310 pb au-dessus de la production automobile régionale (-8,0 %, source IHS Markit du 16 avril 2019)

Effet de change positif de 17,6 millions d'euros (+2,4 % des ventes de l'exercice précédent, principalement imputable au yuan chinois)

La croissance à taux de change constants a bénéficié des contributions « bolt-on » pour 80,9 millions d'euros, dont 58,5 millions d'euros de la JV avec BYD pour l'activité Seating (dont la consolidation a débuté au T3 2018), 20,9 millions d'euros de la JV avec Wuling pour l'activité Interiors (dont la consolidation a débuté au T2 2018) et 1,5 million d'euros pour Parrot Automotive (dont la consolidation des ventes a débuté au T1 2019).

En Chine, les ventes ont atteint 603,7 millions d'euros (contre 565,4 millions d'euros au T1 2018), soit une hausse de 6,8 % en données publiées, et une hausse de 4,7 % à taux de change constants, soit une surperformance de 1990 points de base par rapport à la production automobile chinoise (-15,2 %, source IHS Markit du 16 avril 2019). Les ventes en Chine incluent la contribution susmentionnée de 80,9 millions d'euros issue des acquisitions « bolt-on » et, même après retraitement de cette contribution, ont surperformé la production automobile chinoise.

Les ventes aux OEM chinois ont atteint 224 millions d'euros (soit près du double par rapport aux 116 millions d'euros enregistrés au T1 2018) et ont représenté 39 % des ventes réalisées dans le pays (contre 20 % au T1 2018).

Amérique du Sud (4 % des ventes du Groupe) : ventes de 150,2 millions d'euros (contre 168,3 millions d'euros au T1 2018)

Baisse de 10,8 % en données publiées

Hausse de 4,2 % à taux de change constants, soit 890 pb au-dessus de la production automobile régionale (-4,7 %, source IHS Markit du 16 avril 2019)

Effet de change négatif de 25,0 millions d'euros (-14,9 % des ventes de l'exercice précédent, imputable au peso argentin et au réal brésilien)

La croissance à taux de change constants a été essentiellement portée par l'activité Clean Mobility.

VENTES PAR ACTIVITÉ Toutes les activités ont surperformé la production automobile mondiale

Seating (43 % des ventes du Groupe) : ventes de 1841,5 millions d'euros (contre 1817,3 millions d'euros au T1 2018)

Hausse de 1,3 % en données publiées

Hausse de 0,1 % à taux de change constants, soit 700 pb au-dessus de la production automobile mondiale (-6,9 %, source IHS Markit du 16 avril 2019)

Effet de change positif de 22,2 millions d'euros (+1,2 % des ventes de l'exercice précédent)

La croissance à taux de change constants a inclus la contribution « bolt-on » de 58,5 millions due à la JV avec BYD en Asie (consolidée à partir du T3 2018).

En revanche, comme indiqué précédemment, elle a été pénalisée par l'effet défavorable de la fin de la production de deux programmes pour l'activité Seating en Amérique du Nord (Cottondale) et en Europe (Vigo), représentant un impact négatif total de 94,9 millions d'euros.

L'activité Seating pour Volkswagen à Chattanooga (Etats-Unis), qui a été transférée à Faurecia en début d'année et qui représente 1,3 milliard d'euros de ventes totales, n'est pas incluse dans le montant des ventes consolidées mentionné ci-dessus, cette activité étant comptabilisée par mise en équivalence (les ventes liées à cette activité ont représenté 46 millions d'euros au premier trimestre 2019).

Interiors (30 % des ventes du Groupe) : ventes de 1293,5 millions d'euros (contre 1357,7 millions d'euros au T1 2018)

Baisse de 4,7 % en données publiées

Baisse de 5,5 % à taux de change constants, soit 140 pb au-dessus de la production automobile mondiale (-6,9 %, source IHS Markit du 16 avril 2019)

Effet de change positif de 9,9 millions d'euros (+0,7 % des ventes de l'exercice précédent)

Les ventes à taux de change constants ont inclus la contribution « bolt-on » de 20,9 millions d'euros due à la JV avec Wuling en Asie (consolidée à partir du T2 2018).

Clean Mobility (26 % des ventes du Groupe) : ventes de 1143,5 millions d'euros (contre 1105,9 millions d'euros au T1 2018)

Hausse de 3,4 % en données publiées

Hausse de 1,3 % à taux de change constants, soit 820 pb au-dessus de la production automobile mondiale (-6,9 %, source IHS Markit du 16 avril 2019)

Effet de change positif de 23,0 millions d'euros (+2,1 % des ventes de l'exercice précédent)

La croissance à taux de change constants a inclus la contribution « bolt-on » de 13,6 millions d'euros de Hug Engineering en Europe (consolidé à partir du T2 2018) et est également portée par la performance solide en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Faurecia Clarion Electronics (1 % des ventes du Groupe) : ventes de 46,2 millions d'euros (contre 33,7 millions d'euros au T1 2018)

Au T1 2019, cette nouvelle activité incluait uniquement les ventes de Coagent Electronics (consolidé depuis le 1er janvier 2018) et Parrot Faurecia Automotive (ventes consolidées depuis le 1er janvier 2019).

À compter du 1er avril, les ventes des activités de Clarion seront également intégrées à cette nouvelle activité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 19 avril 2019 et a approuvé l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra le mardi 28 mai 2019 à 10 h (CET) au Pavillon Gabriel à Paris (France).

L'ordre du jour comprend la proposition de versement en espèces d'un dividende de 1,25 € par action, soit une hausse de 14 % par rapport au dividende de 1,10 € versé l'an dernier.

La date de détachement du coupon est fixée au 31 mai 2019 et le dividende sera versé le 4 juin 2019.

FINALISATION DE L'ACQUISITION DE CLARION ET LANCEMENT DE FAURECIA CLARION ELECTRONICS

Depuis le 28 mars 2019, conformément au calendrier d'acquisition, Clarion est devenu une entreprise détenue à 100 % par Faurecia.

Le 1er avril 2019, une cérémonie officielle à Saitama (Japon) a célébré l'entrée de Clarion au sein du périmètre du Groupe. À compter de cette date, les activités de Clarion seront consolidées au sein de la nouvelle activité Faurecia Clarion Electronics, associées à celles de Coagent Electronics et Parrot Faurecia Automotive.

Le 1er avril 2019, Atsushi Kawabata, ancien Président-directeur général de Clarion, a été nommé Vice-Président Exécutif de Faurecia Clarion Electronics et a rejoint le Comité exécutif de Faurecia.

Par ailleurs, Jean-Paul Michel, ancien Vice-Président Finances de Faurecia Interiors, a été nommé Vice-Président Exécutif adjoint de Faurecia Clarion Electronics et est désormais en poste à Saitama.

Comme annoncé précédemment en février, Faurecia organisera une Journée Investisseurs à Paris le 26 novembre prochain, axée sur les perspectives de la nouvelle activité Faurecia Clarion Electronics.

CRÉATION DE « SYMBIO, A FAURECIA MICHELIN HYDROGEN COMPANY »

Le 11 mars, Faurecia et Michelin ont annoncé la signature d'un Protocole d'accord visant à créer une co-entreprise regroupant l'ensemble des activités dédiées à la pile à hydrogène de Michelin avec celles de Faurecia.

« SYMBIO, A FAURECIA MICHELIN HYDROGEN COMPANY » sera détenue à parts égales par Faurecia et Michelin et développera, produira et commercialisera des systèmes de piles à hydrogène pour les véhicules légers, utilitaires et poids lourds, et d'autres applications.

Les deux entreprises, convaincues de l'importance de la technologie hydrogène dans la mobilité zéro émission de demain, visent à créer un leader mondial des systèmes de piles à hydrogène.

Grâce à la combinaison des actifs existants et complémentaires des deux partenaires, la co-entreprise est en mesure de proposer immédiatement une gamme unique de systèmes de piles à hydrogène couvrant tous les cas d'usage.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS

Faurecia confirme tous ses objectifs annuels pour 2019, tels qu'annoncés le 18 février 2019 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2018.

Ces objectifs se basent sur l'hypothèse d'un recul de la production automobile mondiale de 1 % en 2019 par rapport à 2018, avec un premier semestre difficile et une reprise de la croissance au second semestre.

Sur cette base, et tenant compte de l'impact de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019, les objectifs financiers de Faurecia pour l'année 2019 sont les suivants :

La croissance des ventes à taux de changes constants devrait surperformer la production automobile mondiale de 150 à 350 points de base (hors consolidation de Clarion)



La surperformance en 2019 est impactée par l'effet ponctuel de la fin de production de deux programmes pour l'activité Seating en Amérique du Nord et en Europe (représentant environ 200 points de base de croissance des ventes). L'activité Seating renouera avec la croissance en 2020, avec une accélération en 2021 due à l'entrée en production de programmes majeurs de structures de sièges. Ceci conduira à une croissance annuelle moyenne des ventes de cette activité (à taux de change constants) de 600 à 800 points de base entre 2019 et 2021

Le résultat opérationnel devrait croître en valeur et la marge opérationnelle devrait être supérieure ou égale à 7 % (incluant la consolidation de Clarion à compter du 1 er avril)



Le cash-flow net devrait être supérieur ou égal à 500 millions d'euros (incluant la consolidation de Clarion à compter du 1er avril)

Principales hypothèses de change : USD/EUR : 1,18 en moyenne et CNY/EUR : 7,77 en moyenne

Une conférence téléphonique destinée aux analystes financiers et aux médias aura lieu aujourd'hui à 8 h (heure de Paris).

Numéros de téléphone :

France : +33 (0)1 70 73 27 27

Royaume-Uni : +44 (0) 203 009 5710

États-Unis : +1 917-720-0178

Aucun code d'accès n'est requis et une rediffusion sera disponible dès que possible.

La présentation financière accompagnant la conférence téléphonique sera disponible à 7 h 30 aujourd'hui (heure de Paris) sur le site Internet de Faurecia : www.faurecia.com et également consultable via le lien suivant : https://edge.media-server.com/m6/p/zbiz83wz

Agenda

Jusqu'au 25 avril 2019 : Shanghai International Automobile Industry Exhibition

28 mai 2019 : Assemblée Générale des Actionnaires (Paris)

23 juillet 2019 : Annonce des résultats du S1 2019 (avant ouverture des marchés)

17 octobre 2019 : Annonce des ventes du T3 2019 (avant ouverture des marchés)

26 novembre 2019 : Journée Investisseurs sur le thème de la nouvelle activité « Faurecia Clarion Electronics » (Paris)

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale. Avec près de 300 sites, dont 46 centres de R&D et 122000 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est désormais un leader mondial dans ses quatre domaines d'activité : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Faurecia a orienté sa stratégie technologique sur l'offre de solutions pour le cockpit du futur (« Cockpit of the Future ») et la mobilité durable (« Sustainable Mobility »). En 2018, le Groupe a réalisé 17,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Head of Corporate communications

Tel: +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com

Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Head of Investor Relations

Tel: +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com



Anne-Sophie JUGEAN

Deputy Head of Investor Relations

Tel: +33 (0)1 72 36 71 31

annesophie.jugean@faurecia.com

Annexes

Ventes T1 2019 par région

Ventes Publiées Devises Croissance hors effet devises Publiées T1 2018 M€ % M€ % T1 2019 % Europe 2 278,9 -18,1 -0,9 % -44,3 -1,9 % 2 216,5 -2,7 % dont "bolt-ons" 23,6 1,0 % Amérique du Nord 1 062,8 85,2 8,0 % -31,3 -2,9 % 1 116,7 5,1 % Asie 742,1 17,6 2,4 % 38,1 5,1 % 797,8 7,5 % dont Chine 565,4 11,8 2,1 % 26,5 4,7 % 603,7 6,8 % dont "bolt-ons" 80,9 10,9 % Amérique du Sud 168,3 -25,0 -14,9 % 6,9 4,2 % 150,2 -10,8 % Reste du monde 62,5 -3,6 -5,8 % -15,5 -24,8 % 43,4 -30,6 % Groupe 4 314,6 56,0 1,3 % -46,0 -1,1 % 4 324,6 0,2 % dont "bolt-ons" 104,5 2,4 %

Ventes T1 2019 par activité

Ventes Publiées Devises Croissance hors effet devises Publiées T1 2018 M€ % M€ % T1 2019 % Seating 1 817,3 22,2 1,2 % 2,0 0,1 % 1 841,5 1,3 % dont "bolt-ons" 58,5 3,2 % Interiors 1 357,7 9,9 0,7 % -74,1 -5,5 % 1 293,5 -4,7 % dont "bolt-ons" 20,9 1,5 % Clean Mobility 1 105,9 23,0 2,1 % 14,6 1,3 % 1 143,5 3,4 % dont "bolt-ons" 13,6 1,2 % Faurecia Clarion Electronics 33,7 0,8 2,4 % 11,7 34,5 % 46,2 37,1 % dont "bolt-ons" 11,5 34,1 % Groupe 4 314,6 56,0 1,3 % -46,0 -1,1 % 4 324,6 0,2 % dont "bolt-ons" 104,5 2,4 %

Contribution détaillée des « bolt-on » aux ventes T1 2019

Ventes (en M€) Business Group Région Date de consolidation T1 2019 Hug Engineering Clean Mobility Europe T2 2018 13,6 JV avec Wuling Interiors Asie T2 2018 20,9 JV avec BYD Seating Asie T3 2018 58,5 Parrot Automotive Faurecia Clarion Electronics Europe/Asie T1 2019 11,5 TOTAL 104,5

Ventes 2018 par trimestre et par activité, avec présentation séparée de Coagent

Ventes T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 2018 (en M€) Seating 1 817,3 1 964,2 1 742,7 1 913,8 7 438,0 Interiors (ajusté de Coagent) 1 357,7 1 437,9 1 185,0 1 382,1 5 362,7 Clean Mobility 1 105,9 1 254,4 1 060,5 1 194,2 4 615,0 Coagent (inclus dans Faurecia Clarion Electronics) 33,7 20,2 25,6 29,5 109,0 Groupe 4 314,6 4 676,7 4 013,8 4 519,6 17 524,7





