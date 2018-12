FAURECIA : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS APPROUVÉ PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 29 MAI 2018

Nanterre, le 20 décembre 2018

Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions approuvÉ par l'AssemblÉe gÉnÉrale des actionnaires du 29 mai 2018

Faurecia (Euronext : EO - FR0000121147) annonce avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'achat d'actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 29 mai 2018. L'achat de ces actions vise à couvrir les futurs plans d'actions de performance mis en place par Faurecia.

Ce mandat, signé le 18 décembre 2018, porte sur un volume maximal de 1 000 000 actions Faurecia représentant environ 0,7% du capital social, à un cours moyen n'excédant pas les limites imposées par la douzième résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 29 mai 2018.

Les rachats pourront intervenir, au titre dudit mandat, au cours de la période du 7 janvier au 8 février 2019.

Le descriptif du programme de rachat d'actions (développé en page 205 du Document de Référence de Faurecia déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2018) et le texte de la douzième résolution susvisée sont disponibles sur le site internet de la société, www.faurecia.com, à la rubrique « Investisseurs / Information réglementée AMF ».

