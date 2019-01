FAURECIA : adopte le statut de société européenne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La transformation de Faurecia en société européenne, décidée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 29 mai 2018, a pris effet le 26 décembre 2018, jour de son immatriculation en tant que société européenne au Registre du Commerce et des Sociétés. « Faurecia est désormais dotée d’un statut juridique plus représentatif de la dimension européenne du groupe qui renforce son image internationale et son attractivité auprès de l’ensemble de ses parties prenantes », peut-on lire dans un communiqué.Dans ce cadre, un accord visant à organiser la représentation du personnel à travers la mise en place d'un comité de la société européenne nouvellement créée a été conclu le 22 octobre 2018.Le groupe réalise aujourd'hui environ la moitié de son chiffre d'affaires en Europe et y emploie plus de 45 000 personnes – dont 13 000 en France - réparties sur 110 centres de production et 13 centres de Recherche et Développement.Faurecia reste soumise à la législation française et cotée à la Bourse de Paris. Ce changement de forme sociale n'a pas d'impact sur son siège social, dont Faurecia a pris livraison en novembre dernier et qui reste situé à Nanterre (France).