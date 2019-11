FAURECIA confirme ses objectifs 2019 et met le cap sur 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lors du Capital Markets Day organisé ce jour à Paris, Faurecia entend démontrer la pertinence de sa stratégie de transformation, déployée à un rythme soutenu au travers d’acquisitions et de partenariats. L'équipementier automobile confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2019 et annonce ses objectifs financiers pour 2022.Avec un carnet de prises de commandes record estimé à 68 milliards d'euros pour les trois exercices 2017, 2018 et 2019, la croissance annuelle moyenne des ventes de Faurecia devrait être supérieure à 5 % entre 2019 et 2022 pour atteindre plus de 20,5 milliards d'euros en 2022.Sur la même période, les trois activités historiques devraient enregistrer un taux de croissance annuel moyen supérieur à 4 % (CAGR de plus de 6 % pour l'activité Interiors en incluant le projet d'acquisition de SAS) et Faurecia Clarion Electronics devrait doubler ses ventes publiées.La marge opérationnelle devrait atteindre 8 % des ventes en 2022 (contre un objectif confirmé d'au moins 7 % en 2019). Cette augmentation sera réalisée grâce au levier opérationnel sur les ventes et à des initiatives majeures du groupe, parmi lesquelles la transformation digitale et l'accélération de l'innovation dans les nouveaux périmètres de technologies. La marge opérationnelle sera en hausse dans toutes les activités.Le cash-flow net devrait atteindre 4 % des ventes d'ici 2022 grâce au programme " Convert2Cash ". La stratégie d'allocation de la trésorerie restera centrée sur des acquisitions " bolt-on " et une juste rémunération des actionnaires.Ces objectifs financiers devraient être atteints malgré une révision importante de la production automobile mondiale.Selon les hypothèses de Faurecia, les volumes du marché devraient être légèrement négatifs en 2020 et progresser de 1 % en moyenne en 2021 et 2022, conduisant à des volumes du marché estimés à 87 millions de véhicules en 2022 contre 97 millions de véhicules lors de la précédente estimation de mai 2018.Patrick Koller, directeur général, a déclaré : " Malgré les conditions de marché difficiles, nous avons poursuivi le déploiement de notre stratégie de transformation pour le Cockpit du Futur et la Mobilité Durable, tout en continuant à mettre l'accent sur la résilience et la satisfaction totale de nos clients. Notre nouvelle activité, Faurecia Clarion Electronics, est au cœur de notre stratégie Cockpit du Futur et dispose d'une feuille de route solide pour une croissance rentable. En parallèle, notre investissement dans les véhicules électriques à pile à combustible accélèrera notre stratégie zéro émission et nous permettra de profiter d'une électrification rapide des véhicules"."Nos ventes, notre rentabilité et notre génération de cash atteindront des niveaux record en 2022. A plus long terme, nous nous préparons à la prochaine rupture et visons la neutralité carbone d'ici 2030 ", a précisé Patrick Koller.