FAURECIA : confirme ses objectifs annuels

C’est au tour de Faurecia de dévoiler ses résultats du premier semestre 2019. Sur la période, l’équipementier automobile a réalisé un résultat net (part du groupe) de 346 millions d'euros (+1%) et un résultat opérationnel de 645 millions d'euros (-0,4%). Cela implique une marge opérationnelle de 7,2% du chiffre d'affaires, stable par rapport au premier semestre 2018.En parallèle, les ventes de Faurecia ont atteint 8,97 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit un très léger recul de 0,2 % en données publiées. A taux de change constants et hors Clarion, les ventes ont reculé de 2,8%." Le premier semestre 2019 a été plus difficile que prévu, principalement en raison de la baisse importante de la production en Chine", a commenté Patrick Koller, le directeur général de Faurecia, "dans ce contexte, nous avons à nouveau prouvé la bonne capacité de résistance de nos performances financières "." Nous nous concentrons actuellement sur la mise en œuvre d'un vaste plan de réduction des coûts ", a ajouté le dirigeant.Pour l'année 2019, face à un environnement incertain, Faurecia retient désormais l'hypothèse d'une baisse de la production automobile mondiale d'environ 4 % par rapport à 2018.Néanmoins, le groupe a confirmé ses objectifs annuels. La croissance des ventes à taux de changes constants de l'équipementier devrait surperformer la production automobile mondiale de 150 à 350 points de base (hors consolidation de Clarion).De plus, le groupe table sur un résultat opérationnel en croissance en valeur et une marge opérationnelle qui devrait être supérieure ou égale à 7 % (incluant la consolidation de Clarion à compter du 1er avril).