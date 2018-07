FAURECIA : investit dans la start-up Subpac

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipementier automobile Faurecia annonce aujourd’hui investir dans la start-up Subpac, basée dans la Silicon Valley. L’investissement, dont le montant n’a pas été dévoilé, a été réalisé par Faurecia Ventures. Subpac a mis au point une plateforme technologique, intégrant du "software" et du "hardware", permettant d’offrir "une expérience sonore immersive et personnalisée en transférant silencieusement les basses fréquences directement vers le corps." Faurecia dotera ses sièges de cette technologie dans le cadre de son projet de bulle audio personnalisée."La technologie Subpac renforce notre offre, qui consiste à garantir une expérience sonore optimale à chacun des occupants, tout en réduisant le poids et le volume des enceintes par rapport aux systèmes traditionnels", a commenté David Degrange, vice-président de la division Cockpit du Futur de Faurecia.