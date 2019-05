FAURECIA : le paiement du dividende sera effectué le 4 juin prochain

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lors de l’Assemblée Générale de Faurecia, qui s’est réunie aujourd’hui à Paris, l’ensemble des résolutions présentées a été adopté. L’Assemblée Générale (AG) a notamment approuvé le paiement d’un dividende de 1,25 euro brut par action, payable en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 31 mai et le paiement du dividende sera effectué le 4 juin prochain.En parallèle, l'AG a approuvé la nomination, pour une durée de 4 ans, de trois nouveaux administrateurs : Yan Mei (Associé Principal, Président Chine du groupe Brunswic), Denis Mercier (Directeur général adjoint du groupe Fives, membre du comité exécutif et Président du conseil d'administration de l'Ecole de l'Air) et le Dr. Peter Mertens (Directeur Technique chez Audi).Les nominations de Yan Mei et Denis Mercier prennent effet immédiatement ; celle du Dr. Peter Mertens sera effective au 1er novembre 2019.Faurecia précise que les mandats de Bernadette Spinoy, Eric Bourdais de Charbonnière et Hans-Georg Härter, venant à expiration, n'ont pas été renouvelés.L'AG a également ratifié les nominations provisoires de Philippe de Rovira et Grégoire Olivier, intervenues sur décision du conseil d'administration respectivement du 19 juillet 2018 et du 10 octobre 2018, en qualité d'administrateur. Le mandat de Grégoire Olivier a également été renouvelé pour une durée de 4 ans.A l'issue de l'AG, le conseil d'administration de Faurecia est composé de 15 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés, 8 membres indépendants et 6 femmes.