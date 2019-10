Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Faurecia recule de 5,56% à 42,45 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ventes légèrement au-dessous des attentes lors du troisième trimestre 2019. L’équipementier automobile a dû faire face à un environnement de marché dégradé, la fin de deux contrats importants et l’impact de la grève chez l’américain General Motors.Dans le détail, les ventes de Faurecia ont atteint 4,185 milliards d'euros entre juillet et septembre, soit une hausse de 4,3 % en données publiées. A taux de change constants et hors Clarion, les ventes ont reculé de 3,7%.Les ventes de l'équipementier automobile ressortent 2% au-dessous du consensus et 3% au-dessous des prévisions de Jefferies.Faurecia est pénalisé par le recul plus marqué que prévu des ventes de la division Seating (-9,9% en publié), qui souffre de la fin de production de deux contrats (Daimler et PSA) pour un montant total de 179 millions d'euros.L'équipementier automobile évoque également un impact négatif de 23 millions d'euros, dû à la grève des usines General Motors aux États-Unis qui a débuté le 16 septembre.En dépit de ces éléments, Faurecia a confirmé tous ses objectifs financiers pour l'exercice 2019, sur la base de l'hypothèse actualisée d'une baisse de la production automobile mondiale de près de 6 % en 2019 (contre environ -4% auparavant).Cela confirme une fois de plus une exécution vigoureuse en matière de réduction des coûts, souligne Jefferies, qui a réitéré sa recommandation d'Achat sur Faurecia, ainsi que son objectif de cours de 50 euros.Sur l'ensemble de l'exercice 2019, la croissance des ventes à taux de changes constants de Faurecia devrait surperformer la production automobile mondiale de 150 à 350 points de base (hors consolidation de Clarion).De plus, le groupe table une marge opérationnelle supérieure ou égale à 7 % et un cash flow net supérieur ou égal à 500 millions d'euros (en incluant la consolidation de Clarion à compter du 1er avril). A titre de comparaison, le consensus FactSet vise une marge de 7,1% et un free cash flow de 503 millions d'euros.Le prochain rendez-vous d'importance pour Faurecia sera la journée Investisseurs du 26 novembre prochain, durant laquelle l'équipementier évoquera sa stratégie et ses perspectives de moyen terme.