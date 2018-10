FAURECIA : va mettre la main sur le japonais Clarion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipementier automobile Faurecia a conclu des accords avec Clarion et Hitachi, actionnaire de contrôle à 63,8 % de Clarion, en vue d’une offre publique d`achat visant à acquérir 100 % des actions de Clarion. L’offre valorise le japonais Clarion environ 1,1 milliard d’euros. Dans le cadre de cette opération, Faurecia et Hitachi Automotive Systems ont également conclu un partenariat aux termes duquel Clarion et Hitachi Automotive Systems pourraient combiner leur offre de produits afin de proposer des solutions uniques de conduite autonome aux constructeurs automobiles.Pour l'exercice fiscal clos fin mars 2018, Clarion, dont le siège social est basé à Saitama (près de Tokyo) au Japon, a réalisé un chiffre d'affaires de 183 milliards de yens (1,4 milliard d'euros).Présent dans 16 pays, Clarion emploie 7 500 personnes et dispose de 7 sites de production (dont 6 dans des pays à bas coûts). " L'entreprise a engagé une transformation majeure de son portefeuille produits, passant des systèmes traditionnels audio/infotainment aux marchés en forte croissance des systèmes avancés d`aide à la conduite et d'Interface Homme Machine, comprenant le monitoring du conducteur et le stationnement autonome ", explique Faurecia, dans son communiqué.Faurecia proposera 2 500 yens par action, soit une prime de 31,2 % par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de bourse et de 10,5% par rapport au dernier cours de bourse (25 octobre 2018).Ceci correspond à un prix d'achat total de 141 milliards de yens (environ 1,1 milliard d'euros), soit un multiple de transaction de 5,7 fois l'Ebitda au 31 mars 2018 incluant des synergies estimées à 90 millions d`euros à horizon 2022. Ces synergies se repartiraient à quasi égalité entre les synergies de revenus et de coûts.Le financement relais de cette acquisition est entièrement sécurisé. " Le montant de cette opération est compatible avec les capacités financières et les critères d`acquisition de Faurecia ", peut-on lire dans le communiqué.A l'issue de cette opération, le chiffre d'affaires de Faurecia devrait atteindre plus de 21 milliards d`euros en 2020, avec une relution du bénéfice net par action.Cette opération est soumise aux autorisations réglementaires habituelles et aux consultations des représentants du personnel. L'offre publique d`achat sera lancée dès que les autorisations au titre du contrôle des concentrations seront en voie d`être obtenues.Conformément à l'accord signé ce jour, Hitachi s'est engagé à apporter ses actions représentant 63,8 % du capital de Clarion. Clarion a également l'intention de recommander à ses actionnaires d`apporter leurs actions à l'offre lors du lancement de celle-ci.En cas de succès de l'offre publique, Faurecia a l'intention de procéder ultérieurement à une opération de retrait obligatoire. Ce projet a reçu le soutien des conseils d`administration d`Hitachi et de Clarion. La réalisation de l'opération est prévue au premier trimestre 2019.