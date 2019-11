Faurecia Capital Markets Day: La transformation en action

Texte

Faurecia Electronics Clarion, au coeur du Cockpit du futur

En combinant des fonctionnalités telles que l'infodivertissement, l'éclairage d'ambiance, le confort postural et thermique ainsi qu'un son immersif, le Cockpit du Futur offrira des expériences consommateur personnalisées. Fort de sa position de leader dans les activités Seating et Interiors, Faurecia a conclu une série d'acquisitions et de partenariats, dont le projet d'acquisition de SAS, qui lui confère un positionnement unique dans les modules de l'habitacle et l'architecture systèmes. La création de Faurecia Clarion Electronics (FCE), regroupant les technologies complémentaires de Clarion, Parrot Automotive et Coagent Electronics, ainsi que les entreprises technologiques Covatech et Creo Dynamics, associée à un écosystème de start-ups et partenaires, apporte à Faurecia les compétences en matière d'électronique, de software, de traitement d'image et d'intelligence artificielle nécessaires à la réalisation de sa vision du Cockpit du Futur.

La stratégie de croissance rentable de FCE s'articule autour de deux priorités : accélérer les prises de commandes et améliorer la compétitivité des coûts.

FCE est organisé autour de quatre lignes de produits : Cockpit Domain Controller, Display Technologies, Immersive Experiences et Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). L'activité se concentre sur les segments de marché qui offrent une rentabilité élevée et sur lesquels FCE possède un avantage technologique. La diversification de sa base clients, passant d'une clientèle essentiellement japonaise à un portefeuille clients mondial, et le doublement du contenu par véhicule grâce à ses nouvelles lignes de produits, accroîtront significativement le marché accessible. Cette stratégie de croissance permettra à FCE d'atteindre des ventes de 1,6 milliard d'euros en 2022 (contre 1 milliard d'euros pro forma en 2019) et de 2,5 milliards d'euros en 2025.

FCE déploie actuellement un programme important de compétitivité des coûts comprenant la réduction de ses effectifs, l'offshoring de l'ingénierie, l'optimisation des opérations et des économies de coûts matières. FCE améliorera sa rentabilité, d'au moins 2 % en 2019 pour atteindre au moins 6 % en 2022 et 8 % en 2025.

Accéleration de la transition vers des solutions de mobilité propre

L'électrification continue de s'accélérer sur tous les segments de marché sous l'impulsion de la règlementation et de l'opinion publique. Récemment, les véhicules électriques à pile à combustible ont connu un nouvel élan, en particulier concernant les cas d'usage nécessitant une autonomie plus grande et un temps de recharge plus court que les véhicules électriques à batterie. Faurecia estime que d'ici 2030, 15 % des véhicules seront des véhicules électriques, avec une part de véhicules électriques à piles à combustible représentant 2 % des véhicules particuliers et 5 % des véhicules commerciaux.

Faurecia poursuit sa forte dynamique d'innovation dans le domaine des véhicules particuliers équipés de moteur à combustion interne (ICE). Ils représenteront 85 % du marché en 2030. Les technologies du Groupe destinées aux moteurs ICE ultra propres et silencieux permettront à Faurecia d'augmenter de plus de 20 % le contenu par véhicule d'ici 2030. Concernant les véhicules commerciaux, les technologies de réduction des NOx de Faurecia augmenteront le contenu par véhicule de plus de 30 %. Les moteurs à très forte puissance, marché sur lequel Faurecia s'est implanté avec l'acquisition de Hug Engineering et où le taux de réglementation des émissions passera de 10 % en 2018 à 60 % en 2030, constitueront un facteur additionnel de croissance.

Faurecia accélère ses investissements dans les technologies dédiées à la pile à combustible. Grâce à son expertise dans les systèmes de stockage à hydrogène et à sa co-entreprise avec Michelin pour les systèmes de piles à combustible, le Groupe estime qu'il atteindra un contenu par véhicule de 40 000 euros pour les véhicules commerciaux et de 8 000 euros pour les véhicules particuliers en 2025. Faurecia a déjà remporté deux contrats pour ses systèmes de stockage à hydrogène, avec un démarrage de la production en 2021.

Entre 2020 et 2025, Faurecia Clean Mobility prévoit un taux de croissance annuel moyen des ventes de 9 %, qui passera à 11 % entre 2025 et 2030 grâce à l'accélération de l'électrification et des gains de parts de marché sur tous les segments. Un scénario plus agressif tablant sur une électrification des véhicules portée à 30 % d'ici 2030 aurait pour effet d'augmenter la croissance des ventes de Faurecia Clean Mobility.

Convictions pour un developpement durable

La stratégie de developpement durable de Faurecia s'appuie sur des valeurs et six convictions:

L'environnement est un défi majeur pour l'humanité

Le monde est en rupture permanente

La diversité est une force

Les entreprises ont un devoir sociétal

Le contre-pouvoir est créateur de valeur

Les décisions d'aujourd'hui doivent aussi bénéficier aux générations futures

Pour répondre à ces Convictions, le Groupe déploie six initiatives transversales et a défini des indicateurs de suivi et d'amélioration. Les tendances démographiques et sociétales indiquent que les défis environnementaux conduiront à la prochaine rupture. Dans cette perspective, et conformément à ses Convictions, Faurecia a lancé un programme de neutralité carbone à horizon 2030.

Objectifs financiers 2022: Croissance et resilience

Faurecia confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2019, démontrant une nouvelle fois la résistance de sa performance dans un environnement difficile, et annonce aujourd'hui ses objectifs financiers pour 2022 :

Avec un carnet de prises de commandes record estimé à 68 milliards d'euros pour les trois exercices 2017, 2018 et 2019, la croissance annuelle moyenne des ventes de Faurecia devrait être supérieure à 5 % entre 2019 et 2022 pour atteindre plus de 20,5 milliards d'euros en 2022. Sur la même période, les trois activités historiques devraient enregistrer un taux de croissance annuel moyen supérieur à 4 % (CAGR de plus de 6 % pour l'activité Interiors en incluant le projet d'acquisition de SAS) et Faurecia Clarion Electronics devrait doubler ses ventes publiées.

La marge opérationnelle devrait atteindre 8 % des ventes en 2022 (contre un objectif confirmé d'au moins 7 % en 2019). Cette augmentation sera réalisée grâce au levier opérationnel sur les ventes et à des initiatives majeures du Groupe, parmi lesquelles la transformation digitale et l'accélération de l'innovation dans les nouveaux périmètres de technologies. La marge opérationnelle sera en hausse dans toutes les activités.

Le cash-flow net devrait atteindre 4 % des ventes d'ici 2022 grâce au programme « Convert2Cash ». La stratégie d'allocation de la trésorerie restera centrée sur des acquisitions « bolt-on » et une juste rémunération des actionnaires. Ces objectifs financiers devraient être atteints malgré une révision importante de la production automobile mondiale. Selon les hypothèses de Faurecia, les volumes du marché devraient être légèrement négatifs en 2020 et progresser de 1 % en moyenne en 2021 et 2022, conduisant à des volumes du marché estimés à 87 millions de véhicules en 2022 contre 97 millions de véhicules lors de la précédente estimation de mai 2018.

