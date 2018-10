Faurecia : FINALISE LA PRISE DE CONTRÔLE À 100% DE PARROT AUTOMOTIVE

Nanterre (France), le 1 octobre 2018



FAURECIA FINALISE LA PRISE DE contrÔle à 100% de Parrot FAURECIA Automotive

Faurecia annonce la finalisation de l'acquisition à 100% de Parrot Faurecia Automotive.

Cette opération fait suite à l'accord annoncé le 5 juillet dernier entre Parrot et Faurecia pour la prise de contrôle anticipée à 100% de Parrot Faurecia Automotive par Faurecia.

La transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 100 millions d'euros identique à celle retenue lors de l'entrée au capital par Faurecia en 2017.

Contacts Media

Eric Fohlen-Weill

Directeur de la Communication

Tel : +33 (0) 1 72 36 72

Eric.fohlen-weill@faurecia.com Analystes/Investisseurs

Marc Maillet

Vice-président Relations investisseurs

Tel : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l'industrie automobile. Avec 290 sites dont 30 centres de R&D, 109000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses trois domaines d'activité : sièges d'automobiles, systèmes d'intérieurs et mobilité propre. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable (Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires total et 17,0 milliards d'euros de ventes à valeur ajoutée. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FAURECIA via Globenewswire